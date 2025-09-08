Israel tacha al Gobierno de "antisemita", le compara con Maduro y prohíbe la entrada al país a Yolanda Díaz y Sira Rego

José Manuel Albares saluda al ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, el pasado 25 de febrero en el Consejo de la UE en Bruselas.

"El activismo obsesivo del actual gobierno español contra Israel resulta sorprendente en el contexto de sus vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Hetul en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela", afirma el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

Israel ha respondido a las nueve medidas anunciadas esta mañana por Pedro Sánchez para frenar "el exterminio" y el "genocidio" en la Franja de Gaza acusando al Gobierno de "corrupto" y "antisemita".

También prohíbe la entrada a Israel de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

