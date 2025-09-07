El PSOE de Guadix (Granada) ha denunciado en la Guardia Civil el ataque a la Casa del Pueblo con pintadas xenófobas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"Este ataque no solo constituye una agresión contra nuestra sede, sino también un intento de intimidación política que atenta contra los valores democráticos que defendemos desde nuestra ciudad", han afirmado los socialistas en un comunicado, en el que condenan dichas pintadas.

📢 El PSOE de Guadix condena enérgicamente el ataque a la Casa del Pueblo, nuestra sede local, que ha amanecido con pintadas xenófobas e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon#psoe #guadix #socialistas #pedrosanchez pic.twitter.com/X4LW6HOIrL — PSOE de Guadix/❤️ (@psoeguadix) September 6, 2025

Han añadido además que no tolerarán ningún tipo de violencia, odio o intolerancia; y han recordado que la pluralidad política y el respeto a las ideas son pilares fundamentales de la convivencia.



"Actos como este solo refuerzan nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y libre de discursos de odio", han recalcado, antes de hacer un llamamiento a los accitanos para que rechacen este tipo de comportamientos.





