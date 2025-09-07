Marta Rivera de la Cruz: "El PSOE no es creíble en la lucha contra la prostitución, cuando Sánchez miraba para otro lado"
-
Denuncian pintadas xenófobas e insultantes en la sede del PSOE de Guadix (Granada)
El PSOE de Guadix (Granada) ha denunciado en la Guardia Civil el ataque a la Casa del Pueblo con pintadas xenófobas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Este ataque no solo constituye una agresión contra nuestra sede, sino también un intento de intimidación política que atenta contra los valores democráticos que defendemos desde nuestra ciudad", han afirmado los socialistas en un comunicado, en el que condenan dichas pintadas.
📢 El PSOE de Guadix condena enérgicamente el ataque a la Casa del Pueblo, nuestra sede local, que ha amanecido con pintadas xenófobas e insultos dirigidos al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon#psoe #guadix #socialistas #pedrosanchez pic.twitter.com/X4LW6HOIrL— PSOE de Guadix/❤️ (@psoeguadix) September 6, 2025
Han añadido además que no tolerarán ningún tipo de violencia, odio o intolerancia; y han recordado que la pluralidad política y el respeto a las ideas son pilares fundamentales de la convivencia.
"Actos como este solo refuerzan nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y libre de discursos de odio", han recalcado, antes de hacer un llamamiento a los accitanos para que rechacen este tipo de comportamientos.
-
Miguel Tellado señala a Sánchez como "el cerebro" de una trama de corrupción
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "cerebro" de una "trama de corrupción" que afecta al PSOE y al Ejecutivo central.
En una entrevista con El Periódico, Tellado ha denunciado que se están conociendo "casos de corrupción que, de forma aislada, cada uno de ellos haría caer a cualquier gobierno democrático".
"Lamentablemente, pese al goteo de casos de corrupción que estamos viviendo en nuestro país y que afectan a Pedro Sánchez, a su entorno personal, a su partido y a su gobierno, pues pretenden hacernos ver que aquí no pasa nada", ha añadido.
Tellado ha asegurado que son "casos de corrupción sistémica y que Sánchez es el número uno".
"Sánchez no es la víctima de los casos de corrupción que le rodean. Es probablemente el cerebro, el autor intelectual de una trama de corrupción que atraviesa al Partido Socialista y al gobierno que él preside", ha acusado.
-
El Gobierno apela a las víctimas del franquismo para situar al PP en la "ultraderecha" y agitar la disputa entre Feijóo y Abascal
Una frase del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha servido para que todo el Gobierno cierre filas de una forma tan unánime como no se había visto en los últimos meses.
El número dos del PP llamó a "cavar la fosa de un Gobierno que no debería haber existido en nuestro país" y los miembros del Ejecutivo salieron en tromba, apelando a las víctimas del franquismo, al odio y a la ultraderecha.
En un momento en el que Vox crece en las encuestas y entra en disputa con el PP en algunos asuntos como la inmigración, el Ejecutivo azuza la competición entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
-
Bolaños no cree que la presidenta del Tribunal Supremo haya criticado a Sánchez
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no cree que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya criticado o se haya referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando calificó de "inoportunas y rechazables" las "insistentes descalificaciones" a la justicia por parte de otros poderes públicos.
En una entrevista en El País, Bolaños insiste en que la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló, habló de descalificaciones y, "en ningún momento, el presidente del Gobierno descalificó a nadie".
"Lo que hizo (Sánchez) fue describir una realidad que es incontestable: que una mayoría muy amplia de los jueces y magistrados hacen su trabajo con profesionalidad, con rigor y con imparcialidad. Y hay una minoría que tiene comportamientos que son minoritarios, pero que hacen mucho daño a la justicia", incide Bolaños, tras insistir en que se trata de "una minoría que, en una mano, nos sobran dedos para contar".
El ministro de Justicia y de la Presidencia niega que Sánchez se refiriese a los magistrados del Supremo que han procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos cuando afirmó que algunos magistrados hacen política.
En su opinión, "cuando el presidente hace esa afirmación lo está haciendo en términos generales y no se está refiriendo a ningún juez en particular".