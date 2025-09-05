El PP Europeo plantea "activar mecanismos contra España" tras los tres avisos de Bruselas a Sánchez por atacar a los jueces

El Partido Popular Europeo (PPE) plantea a la Comisión "activar mecanismos contra España más firmes" tras los ataques "reiterados" de Pedro Sánchez al Poder Judicial.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso este diario, llega en la víspera de la apertura del Año Judicial. Según los populares europeos, la división de poderes en España se está degradando: "Sánchez actúa como los regímenes iliberales".

Se busca forzar una intervención comunitaria contundente después de que Bruselas haya lanzado ya tres advertencias por escrito al Gobierno español en los últimos meses. Porque el presidente del Gobierno no modera su discurso contra los magistrados, tal como recuerda la secretaria general del PPE, la española Dolors Montserrat.

La también vicepresidenta del Grupo del PPE en la Eurocámara ha demandado la "contundencia" necesaria tras las nuevas declaraciones de Sánchez, en las que acusaba públicamente a jueces españoles de "hacer política", desprestigiando así "a la judicatura y, por tanto, al sistema democrático".

Montserrat advierte que "cuando acusa a la Justicia de conspirar contra él, actúa como los regímenes iliberales, donde los dirigentes políticos se sitúan por encima de la ley".

La paradójica presencia del fiscal general del Estado este viernes en el acto solemne de apertura del Año Judicial se añade a la controversia.

Álvaro García Ortiz pronunciará este viernes un discurso sobre la persecución del delito ante los mismos magistrados del Tribunal Supremo que le han procesado por presunta revelación de secretos.

El fiscal, que se encamina al banquillo de los acusados en las próximas fechas, dirigirá sus palabras a los jueces que muy probablemente abran juicio oral contra él, creando una situación "inédita e insostenible", según las asociaciones judiciales y fiscales.

Los populares subrayan, además, que Bruselas lleva "en alerta desde hace más de un año" por las reiteradas críticas de Sánchez contra los jueces que investigan casos de corrupción de su entorno político y personal.

Estado de derecho

"A pesar de acumular ya tres advertencias, Sánchez insiste en señalar a los jueces públicamente en un intento de desacreditar las investigaciones judiciales por corrupción que afectan a su entorno", denuncian fuentes del PPE.

En julio de 2024, el Informe sobre el Estado de derecho advirtió de que este tipo de declaraciones pueden "dañar la confianza fundamental de la sociedad en los jueces".

En marzo de 2025, el comisario de Justicia, Michael McGrath, reiteró que los Gobiernos deben "fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial" tras una pregunta parlamentaria del PPE.

Y en julio de 2025, el último Informe del Ejecutivo comunitario recalcó que "todos los organismos estatales deben regirse por el respeto mutuo para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales".

Los populares europeos instan ahora a la Comisión a detallar "qué medidas adicionales piensa adoptar para garantizar que las autoridades españolas respeten plenamente la independencia del Poder Judicial, en especial cuando investigan casos de corrupción que les afectan".

La eurodiputada considera que "estamos ante un caso inaudito: un presidente que se cree que puede atacar al Poder Judicial sin consecuencias, cuando en realidad este tipo de declaraciones reiteradas acaban naturalizando el desprecio a la separación de poderes".

Independencia de los jueces

Además, el PPE reclama activar "mecanismos contra España más firmes si continúan los ataques políticos al Poder Judicial", en alusión directa a las palabras de Sánchez contra "los jueces que hacen política" reiteradas en una entrevista en The Guardian este miércoles.

Las críticas de Sánchez vinculaban a ciertos magistrados con intereses partidistas y cuestionaban su imparcialidad al investigar a miembros de su Gobierno, su familia y su círculo cercano.

Según Montserrat, las últimas afirmaciones del presidente, "vertidas en la televisión pública en horario de máxima audiencia y en un diario internacional, se suman a una larga serie de críticas contra el Poder Judicial de diferentes miembros del Gobierno que constituyen un ataque frontal a la independencia de los jueces".

El presidente del Gobierno aprovechó su encuentro con Keir Starmer en Londres para trasladar a la prensa internacional su versión sobre la supuesta "politización" de la Justicia española, coincidiendo con las vísperas del acto más solemne del Año Judicial, con la presencia del Rey Felipe VI.

El timing de los ataques ha indignado especialmente a la judicatura. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial expresan su "estupor" por las declaraciones de Sánchez a escasas horas de la ceremonia que marca el inicio del curso judicial.

"Es como si quisiera contaminar deliberadamente el ambiente institucional", señalan estas fuentes, que recuerdan el protocolo de respeto mutuo que debería presidir las relaciones entre poderes.

Feijóo y el presidente del Senado

Alberto Núñez Feijóo materializó su protesta con su llamativa ausencia al acto de apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo este viernes.

Oficialmente, su ausencia se explicó como un "compromiso previo" con el PP de Madrid. Sin embargo, fuentes del entorno más próximo a Feijóo confirmaron que la decisión se tomó a finales de julio para no "blanquear" la presencia del fiscal general.

Feijóo informó a la Casa Real de su decisión, expresando su "profundo respeto y apoyo" a la Corona, y comunicó al CGPJ su ausencia dos días después de la confirmación de apertura de juicio contra el fiscal.

Este jueves, EL ESPAÑOL pudo confirmar que el presidente del Senado, el también popular Pedro Rollán, había excusado su presencia también en la apertura del Año Judicial. En su caso, Rollán adujo "asuntos familiares", y comunicó su ausencia el pasado viernes 29 de agosto.

El PPE recuerda que Ursula von der Leyen y Roberta Metsola —presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo, respectivamente— proceden de este mismo grupo político. Por ello, consideran inexplicable la moderación comunitaria y exigen una respuesta contundente.

Montserrat ha subrayado que la actitud de Sánchez "no solo busca amedrentar a los jueces, sino que constituye una deriva autoritaria impropia de una democracia europea".

Fuentes del Gobierno descartan que Sánchez modere su discurso y defienden que las críticas a la judicatura forman parte de un "debate legítimo" sobre las funciones de los tribunales.

El Ejecutivo subraya su voluntad de diálogo con la Comisión Europea. Sin embargo, admiten en privado su preocupación por el endurecimiento del lenguaje del PPE y la posibilidad de que Bruselas active mecanismos de supervisión reforzada.

Y es que este endurecimiento del lenguaje del PP Europeo coincide con la creciente preocupación por el retroceso del Estado de derecho en España.

"Europa ya ha advertido que los jueces deben ser protegidos de la presión política. El Estado de derecho en España no puede seguir deteriorándose por culpa de un Gobierno que, en lugar de rendir cuentas, trata de desacreditar a quienes ejercen su labor de aplicar la ley con independencia", ha concluido Montserrat.