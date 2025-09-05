Feijóo acusa a Sánchez de "tener miedo" al pueblo: "Antes de él, sólo Franco pensaba que las elecciones eran un incordio"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de no querer convocar elecciones generales y tener "miedo" al pueblo después de que el presidente del Gobierno haya confirmado su intención de llegar hasta 2027 pese a no tener presupuestos porque considera que convocar un proceso electoral, "paralizaría a España".

Durante un acto del PP de Madrid en Arganda del Rey -al que Feijóo ha acudido en lugar de la apertura del año judicial-, el presidente del Partido Popular ha insistido en que "antes de Sánchez el único que pensaba que las elecciones eran un incordio era Franco".

Feijóo se pronuncia así después de que Sánchez haya rechazado su propuesta de convocar elecciones si no conseguía sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Durante su entrevista el pasado lunes en TVE, el presidente del Gobierno se apartó de esa idea al considerar que no tener unos presupuestos no "paraliza" tanto al país como un proceso electoral.

Ante más de 1.500 personas y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como telonera, Feijóo ha centrado su mitin en los que, para él, son los tres miedos del presidente Sánchez: "la Justicia, sus socios y el pueblo".

Sobre el primero, Feijóo ha asegurado que Sánchez teme a la justicia no por lo que es, sino por lo que "la Justicia sabe y lo que puede llegar a saber". En una clara referencia a los casos de corrupción que rodean al PSOE y su núcleo más cercano y las investigaciones abiertas sobre su familia.

"Sólo hay que verles las caras para ver que están en fase de desesperación. No son un Gobierno, son un peligro", ha asegurado.

En este sentido, el presidente del PP ha defendido su ausencia del inicio del curso judicial repitiendo los mismos argumentos que ha esgrimido a lo largo de la semana.

Feijóo ha recordado que la cita se celebra después de que el presidente del Gobierno haya "difamado a los jueces" porque investigan a su familia. "Es un inmenso error y no podemos mirar para otro lado", ha insistido.

Feijóo se ha preguntado como un Fiscal General del Estado se atreve a dar discursos delante del Tribunal Supremo que le está investigando y que, posiblemente, "le va a jugar". "No podemos mirar hacia otro lado. Me alegro de no estar presente allí".

Tras recordar que él no tiene "ninguna responsabilidad institucional" como jefe de la oposición, Feijóo ha recordado que él nunca ha fallado al jefe del Estado "ni lo haré". "No le fallaremos jamás. Somos un partido constitucionalista".

A renglón seguido, ha añadido que quien sí falla al jefe del Estado es "quien le abandona a Paiporta en plena dana, el que no le manda ministros de jornada en sus viajes y quien le obliga a sentarse alado del fiscal general procesado".

Respecto a su último miedo, el pueblo, Feijóo ha insistido en que si Sánchez quisiera convocar elecciones y escuchar a los ciudadanos lo haría, pero no lo hace. "Antes de Sánchez, el único que pensaba que las elecciones eran un incordio era Franco".