Sánchez critica a los jueces españoles en la prensa internacional a 48 horas de la apertura del año judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado sus críticas a sus jueces en uno de los principales diarios europeos, The Guardian, y a solo dos días de la apertura del año judicial.



Un evento al que acudirá el Rey y que se celebrará, por primera vez, con un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por el Supremo que le acusa de varios delitos como revelación de secretos.

Durante su entrevista con el diario británico, Sánchez ha asegurado que “hay algunos jueces que están haciendo política, y esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España”.

Unas críticas que efectúa cuando le preguntan por la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, imputada por cinco delitos y que está citada a declarar el día 11.

Sánchez también asume el discurso del lawfare al llegar a enmarcar su discurso contra los magistrados en una persecución contra “fuerzas y gobiernos progresistas” que se produce “en muchas otras democracias”.

La entrevista de Sánchez se produce en un contexto de pérdida de influencia de España en el contexto geopolítico, como se pudo ver en la exclusión de Sánchez de la reunión con Trump, Zelenski y los principales líderes europeos en el despacho Oval.

De ahí que Sánchez se desmarque de la postura comunitaria en la crisis en Gaza. “Ha fracasado”, llega a afirmar.

