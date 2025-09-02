El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "descalificar" a jueces que "investigan a los suyos" y ha asegurado que se trata de "un peligro para España".

"Sánchez ha ido a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones. Esto no es anomalía democrática. Es ya un peligro para España", ha señalado este lunes a través de un mensaje en la red social X.

Esto no es anomalía democrática. Es YA un peligro para España. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 1, 2025

Así se ha expresado después de que el líder del Ejecutivo haya expresado, preguntado por las investigaciones a su hermano y esposa, que cree "hay jueces haciendo política", "afortunadamente" la minoría, y "políticos que tratan de hacer justicia", haciendo así un "daño terrible" al Poder Judicial.