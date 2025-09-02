El 'socio' de Leire Díez denuncia al fiscal que Feijóo vincula a Sánchez con las saunas dentro de la guerra sucia de Villarejo

Javier Pérez Dolset, socio de Leire Díez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en la que dice que el excomisario José Manuel Villarejo realizó una operación contra Pedro Sánchez tras ser nombrado secretario general del PSOE en 2014.

El empresario vincula de esta forma la guerra sucia de Villarejo con la intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso señalando a Sánchez como "partícipe a título lucrativo" de las saunas de su suegro en las que se ejercía la prostitución.

Dolset, que ha estado trabajando en los últimos meses junto a la fontanera de Ferraz, puso una denuncia el 10 de junio y envió dos escritos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ampliándola los días 11 y 30 de julio.

Según el compañero de Leire Díez en las reuniones en las que pidió información sobre la UCO a fiscales y jueces vinculados a casos del PSOE, Villarejo "activó la operación Pedro Sánchez" para trasladar posteriormente la información al "presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, y a la "vicepresidenta", Soraya Saenz de Santamaría.

Se da la circunstancia de que Dolset envió la denuncia el día después de que Feijóo interpelara a Sánchez en el pleno del Congreso sobre la corrupción del PSOE: "¿De qué prostíbulos ha vivido usted?".

Por otro lado, la primera ampliación de la denuncia, el 11 de julio, se produjo el día después de que el periódico La Razón publicara un extracto de la agenda del excomisario sobre las saunas del suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez, y de que aludiera a las grabaciones que se realizaban dentro de las instalaciones en las que se ejercía la prostitución.

Es decir, cada mención pública a los negocios del suegro del presidente del Gobierno tuvo una respuesta de Dolset en forma de denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El empresario colaboró con Leire Díez también en la búsqueda de trapos sucios de Feijóo, Ayuso y otros líderes del PP para sacárselos antes de las elecciones, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL el pasado 19 de junio.

En su segunda ampliación de la denuncia, la realizada el 30 de julio, Dolset envió un audio del excomisario Villarejo en una reunión junto a los empresarios Mauricio Casals y Adrián de la Joya.

En esta grabación se relata que Casals sacó la trama de las saunas en una comida que mantuvo con Pedro Sánchez.

Dolset denuncia que, según Villarejo, la "operación Pedro Sánchez" fue ordenada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz a instancias de Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

La Fiscalía General del Estado ordenó el pasado 17 de julio a la Fiscalía Provincial de Madrid la investigación de la denuncia interpuesta por Dolset, que pretende servir como cortafuegos a las informaciones que se publiquen sobre las saunas del padre de Begoña Gómez.

Dolset no incluyó, eso sí, otros audios de Villarejo como el publicado por EL ESPAÑOL el 1 de mayo de 2024 en el que excomisario afirma que Pedro Sánchez y su suegro se reunieron con los comisarios Carlos Salamanca y Enrique García Castaño ('El Gordo').

En esa grabación, Villarejo cuenta a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Rajoy, que "se vieron un momento con Pedro Sánchez. Fue allí a tomar café. No comió con ello, comieron con el suegro".

Martínez, exnúmero dos de Interior, afirmó en una entrevista a El País el pasado 24 de julio que se reunió en dos ocasiones con Leire Díez. Dolset, en el programa Todo Es Mentira, también confirmó haberse reunido con él.

"Se produjeron dos encuentros muy breves. A través de un abogado, se interesó en hablar conmigo porque quería información comprometedora a cambio de poder llegar a un acuerdo en las causas en las que yo estaba involucrado", afirmó Martínez.

Según el exsecretario de Estado, Leire Díez decía hablar en nombre "de la cúpula del PSOE" y le ofreció "pactos con la Fiscalía", aunque "de una manera muy abstracta".

La denuncia interpuesta por Dolset el día después del pleno sobre la corrupción del PSOE en el Congreso es por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, injurias, calumnias y organización criminal.

Antes de hacer llegar el audio de Villarejo, Dolset denunció que había sido víctima de "un hackeo informático" cuyo objetivo "era el de lograr acceso a la base de datos de la Asociación de Víctimas de las Cloacas del Estado, donde se encuentra ingente cantidad de información alrededor de las causas del excomisario".