Díaz revela una "discrepancia" con el PSOE por Israel: "Hay parte del Gobierno que no quiere romper relaciones"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha desvelado este lunes que no existe unanimidad en el Consejo de Ministros sobre la postura del Ejecutivo respecto a Israel. "Hay parte del Gobierno que no quiere romper relaciones diplomáticas", ha asegurado, subrayando una "discrepancia con el PSOE" en este tema.

"Un genocidio retransmitido en directo, con niños y niñas y periodistas asesinados, no es razón suficiente para romper relaciones", se ha preguntado Díaz en una entrevista en el programa La Hora de La 1. "Si nadie discute la vulneración del derecho internacional por Netanyahu, pues ya está, ningún comercio de armas ni de nada con Israel", ha exigido la ministra, pidiendo hacer "lo mismo" que con la Rusia de Vladímir Putin.

La líder de Sumar en el Gobierno ha sacado a la luz estas discrepancias a pesar de que España es uno de los países que han condenado la invasión israelí de Gaza con mayor firmeza. El Ejecutivo ha presentado un plan de acción al resto de socios europeos que incluye un embargo de armas a Israel, ampliar la lista de sancionados que se oponen a la solución de los dos Estados, apoyo financiero a las autoridades palestinas y romper el bloqueo humanitario.

Yolanda Díaz afirma que España "debe romper relaciones con Israel" https://t.co/fINk5aZXfZ#LHYolandaDíaz pic.twitter.com/m3qqMZLsoX — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 1, 2025

Israel ha sido uno de los muchos temas que ha abordado Yolanda Díaz en la mencionada entrevista con la que inauguraba el nuevo curso político. La ministra de Trabajo ha anunciado que convocará "de inmediato" a la comisión de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para iniciar el camino hacia una nueva subida, se ha desmarcado ligeramente de la condonación de la deuda, diciendo que es un "acuerdo modesto" y ha embestido duramente contra el Partido Popular.

Díaz ha opinado que, mientras el Gobierno y sus socios están "embarcados en un proceso de mejora de la vida de la gente", la respuesta del PP antes crisis como la ola de incendios es "dar tortas". Y ha incidido en que "donde gestiona el PP todo es un desastre".

También ha arremetido contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por sus posturas en política migratoria: "Dan terror, parecen Trump. Es una locura donde se ha metido el PP". Díaz ha valorado que Feijóo está "alimentando la ola de trumpismo" y está "trabajando para la extrema derecha": "Piensa que comportándose como Vox frena a Vox, pero lo está ensanchando. Y esa es la garantía que le va a impedir llegar a Moncloa".

La líder de Sumar en el Gobierno ha hecho estas declaraciones preguntada por las polémicas declaraciones de Santiago Abascal, quien pidió la semana pasada "confiscar y hundir" el barco de la ONG Open Arms. "Estas afirmacione indican el camino que nunca un demócrata puede seguir", ha añadido, responsabilizando "al señor Feijóo, que por activa o por pasiva gobierna con ellos y además está dispuesto a gobernar con ellos".

Asuntos económicos

Díaz ha avanzado que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso para buscar una nueva subida del SMI, actualmente situado en 1.184 euros mensuales por catorce pagas. "Es una política de éxito", ha presumido.

Interrogada sobre si dicha subida salarial quedará exenta del IRPF como ha ocurrido este año, la ministra de Trabajo ha insistido en que la justicia fiscal "tiene que empezar por arriba y no por abajo", porque se trata de rentas salariales "ínfimas". "Este asunto está solventado ya. Ahora ya hemos hecho la norma para que en este año no (tributen)", ha zanjado.

Díaz ha detallado que entre sus prioridades inmediatas está el Estatuto del Becario, aprobar el Real Decreto que regula los permisos "para mejorar la vida de las familias" y "una reforma laboral para la gente de la cultura".

En cuanto a la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, Díaz ha indicado que se sigue negociando con los grupos parlamentarios para sacarla adelante en el Congreso.

"Seguimos negociando y trabajando intensamente. No hay mejor política útil que meterse en la vida de 12 millones y medio de personas, que son los afectados", ha descrito. "Hasta el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado (...) ¿Cuáles son los escollos (para que salgan adelante las 37,5 horas)? Pues el primero, 137 diputados del Partido Popular, que no sabemos qué van a hacer en esta materia", ha indicado.

Díaz ha afirmado que Feijóo ha dado la orden de que el PP no se reúna con ella para abordar esta materia. "Yo espero que el Partido Popular sean institucional y espero que nos dé respuesta a esta reunión en septiembre. Con todas las formaciones políticas, a quienes le agradezco a todas, me he reunido con ellas y son favorables y están negociando. Y el PP no ha dado respuesta", ha apuntado.

En todo caso, ha asegurado que le queda "la esperanza" de que el PP se siente con ella en septiembre a hablar de la rebaja de jornada. "Es que es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que tiene que ver con la vida de los trabajadores, con la productividad de las empresas, con las pequeñas empresas", ha considerado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.