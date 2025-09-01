Cayetana Álvarez de Toledo (PP) sobre la reunión de Illa con Puigdemont: "Irá a negociar una amnistía para Sánchez"

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, ha reaccionado esta mañana a la información del encuentro entre Illa y Puigdemont señalando que "irá a negociar una amnistía para Sánchez".

"Cupo y referéndum, a cambio de unos meses más en La Moncloa", asegura Álvarez de Toledo en Twitter.

"Empieza el curso político; continúa el proceso socialista contra la democracia y la Nación", ha rematado.

La noticia del encuentro entre Illa y Puigdemont se ha conocido a primera hora de esta mañana. "Me he visto con todos los expresidentes de la Generalitat, lo tenía pendiente. Y lo hago mañana", ha resumido el 'president' de la Generalitat.

Y preguntado por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este encuentro, ha afirmado textualmente que ha hablado con quien tenía que hablar sobre esta cuestión, según recoge Europa Press.

Inicativa de Illa

Sobre las cuestiones que abordarán en el encuentro, ha descartado avanzar ningún tema por respeto a Puigdemont, y que su idea es reunirse con él, como ha hecho con el resto de expresidentes para los que tiene "aparte de diferencias políticas obvias, el máximo respeto".

También ha asegurado que la iniciativa para celebrar el encuentro ha sido suya: "Es una decisión que he tomado yo. Me corresponde tomarla a mí. A mí y al presidente Puigdemont, que hubiera podido decir: 'pues no'. Por tanto, para reunirnos y reunirnos mañana tomé la iniciativa yo, y el presidente Puigdemont también ha estado de acuerdo, y lo hacemos mañana", ha insistido.

Sumar lo ve positivo

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha calificado de positiva la reunión prevista este martes entre Illa y Puigdemont, que vincula con la política de desjudicialización del conflicto catalán con la Ley Amnistía y los indultos a los líderes independentistas.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, ha señalado que este encuentro forma parte de la "normalidad" del diálogo político en Cataluña, en el que su espacio lleva trabajando desde hace mucho tiempo.

"Es un síntoma de normalización de las relaciones políticas en Cataluña que, en el fondo, también es el éxito de la política del diálogo, de los indultos, de la amnistía que hemos impulsado desde el Gobierno", ha ahondado el también titular de Cultura.

Aparte, ha recordado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya tuvo una reunión con Puigdemont en Bruselas a principios de la legislatura. "Siempre nos van a encontrar dialogando con todo el mundo y ver escenas y reuniones que se produzcan entre actores políticos siempre será positivo", ha concluido.