Sánchez tiene en España una brecha de rechazo del 47,6%, tres veces y media superior a la de Trump en Estados Unidos
-
Pepa Bueno entrevista a Pedro Sánchez este lunes, el día de su regreso a los informativos de RTVE
La periodista Pepa Bueno entrevistará el lunes 1 de septiembre, el mismo día del regreso de la comunicadora a los informativos de RTVE, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La entrevista de Pepa Bueno al líder del Ejecutivo será al término de la segunda edición del Telediario, según ha informado la corporación pública.
Pepa Bueno preguntará al presidente del Gobierno sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional. Se realizará en el plató del Telediario en Torrespaña y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play.
Trece años después de presentar el Telediario por última vez, Pepa Bueno regresa a los Servicios Informativos de RTVE para presentar y dirigir el Telediario de las 21.00 horas.
"Un repaso a la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas", apunta RTVE.
-
Albares: "España tiene una política exterior global 'que va desde Washington hasta Pekín'"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado este domingo la influencia de España en el mundo: "Nunca ha tenido tanto peso internacional como ahora. Por primera vez en la historia tiene una política exterior global que va desde Washington hasta Pekín", y lidera iniciativas en la UE.
En una entrevista de La Vanguardia concedida tras la reunión de Copenhague con sus homólogos de la UE, ha subrayado que en ella presentó un plan de acción europeo frente a la guerra en Gaza: "Cada vez más Estados se suman a nuestra posición".
Sobre que España no estaba en las últimas reuniones sobre los aranceles de EEUU y sobre Ucrania, ha respondido que España está teniendo voz propia en todas las crisis, que "la influencia internacional de un país no se mide por una foto" y que a veces el precio de aparecer en una foto es precisamente no influir.
-
Feijóo vuelve a abrir el curso político del PP en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) este domingo
La localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade será de nuevo, este domingo 31 de agosto, siempre y cuando la lluvia lo permita, la plaza elegida por los populares para el tradicional acto de apertura del nuevo curso político en el que participará el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, y en el que ejercerá de anfitrión el presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alfonso Rueda.
Fuentes del PP gallego también avanzan la presencia de otros destacados dirigentes estatales de la formación como el secretario general, Miguel Tellado, que, además, es ferrolano.
Los populares prevén repetir evento en Cerdedo-Cotobade, donde ya celebraron el arranque de curso político el año pasado, tras regresar puntualmente en 2023 al Castillo de Soutomaior.
La elección de 2023 se convirtió también en metáfora de la recuperación del poder provincial, dado que la Diputación de Pontevedra, hasta las municipales de ese año en manos del PSOE, había vetado el evento popular en el castillo en varias ocasiones.
-
EEUU avisa a Sánchez de que si España no alcanza el 5% "habrá graves consecuencias"
El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido que España y otros aliados de la OTAN hayan aumentado el gasto en Defensa, pero ha advertido de que el listón del 2% del PIB -ya alcanzado- no basta a estas alturas y de que no alcanzar el 5% tendrá "graves consecuencias".
"En la cumbre de la OTAN de junio, todos los Estados miembros, incluida España, firmaron la declaración en la que se comprometen a invertir el 5% del PIB en Defensa en el año 2035", ha recordado un portavoz del Departamento de Estado norteamericano en declaraciones a Europa Press.
Días después de que la OTAN situase por primera vez a España por encima del umbral de inversión del 2%, desde Washington han señalado que este aumento del gasto se debe a "los esfuerzos del presidente (Donald) Trump", principal impulsor del nuevo marco.
El Gobierno norteamericano cree que ahora "hay que hacer más" y ha aprovechado la última revisión estadística para recordar unas palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias".
-
Abascal achaca a Sánchez "tener intereses en las mafias del tráfico de seres humanos"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha achacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el tener "intereses en las mafias del tráfico de seres humanos", en el contexto de la polémica que él mismo desató esta semana por el Open Arms.
"Es normal que como jefe de la mafia socialista tengas también intereses en las mafias del tráfico de seres humanos. Meterte en la cárcel es lo único más urgente que hundir a los barcos de la invasión islamista", ha dicho en la red social 'X'.
Abascal responde así a las palabras que el presidente del Gobierno ha manifestado esta tarde en apoyo a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, tras las críticas mostradas a esta organización por el presidente de VOX.
"Defender España es defender la vida. Nuestro apoyo y reconocimiento a Open Arms y a quienes salvan vidas en el mar", ha trasladado el presidente este sábado en su perfil oficial de 'X'.
En esa misma red social, Abascal dijo el miércoles que el navío de Open Arms era un "barco de negreros" y pedía "confiscarlo" y "hundirlo", unas declaraciones que despertaron multitud de críticas por parte de miembros del Gobierno.
-
Óscar Puente: "Me consta es que el presidente tiene voluntad de agotar el mandato"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene constancia de que la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es agotar la legislatura: "El presidente del Gobierno tiene voluntad de agotar el mandato y a mí nadie me ha trasladado nada distinto".
En una entrevista con EFE, Puente responde así a las declaraciones políticas e informaciones que en los últimos días han apuntado a un hipotético adelanto electoral -como viene reclamando el Partido Popular- e incluso a una crisis de Gobierno.
De esta última hipótesis, una remodelación del gabinete, ha afirmado que es algo que solo el presidente del Gobierno conoce. "No soy el más indicado para responderlo. Si hay o no crisis de gobierno, será el presidente el que lo tenga que decidir. Yo desde luego le aseguro que lo ignoro", agrega.
El también titular de Movilidad Sostenible cree que Podemos debiera replantearse "lo que está haciendo y a dónde quiere ir", tras sostener esta formación que Sánchez busca presentar Presupuestos Generales del Estado para justificar en un eventual rechazo en las Cortes un adelanto electoral.