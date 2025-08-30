El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado las críticas que dibujan como un "caos" el sistema ferroviario en España, que según avanza va camino este año de los 50 millones de pasajeros en alta velocidad, frente a los 40 millones de 2024, y ha afirmado que "un sistema en caos no crece en dos dígitos al año".

En una entrevista con EFE, Puente ha defendido que el crecimiento de la red y el "incremento enorme" de viajes y viajeros en pleno proceso de liberalización del servicio, así como la falta de inversión de pasadas administraciones, han derivado en un incremento del número de incidencias, pero defiende que el servicio se encuentra entre los mejores de Europa.

El titular de Transportes ha apuntado que la tasa de puntualidad de Renfe es a día de hoy la segunda más alta de Europa, después de la del sistema ferroviario suizo y por delante de Italia, Alemania y Francia, países comparables a España por tamaño y extensión de la infraestructura.

Ha lamentado que los "nostálgicos" olviden que en esa década había seis trenes por sentido cada día en la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que "usaban unos pocos privilegiados porque además era carísima". Hoy, en el punto de Torrejón de Velasco (Madrid) de la línea Madrid-Sevilla, ha subrayado, pasan al día 289 trenes, lo que dificulta la gestión de incidencias y reparaciones.