Por qué el Gobierno siempre se echa a un lado: la emergencia nacional ideada en la Covid sólo se volvió a activar con el apagón
Puente replica a las críticas al tren que "un sistema en caos no crece dos dígitos al año"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado las críticas que dibujan como un "caos" el sistema ferroviario en España, que según avanza va camino este año de los 50 millones de pasajeros en alta velocidad, frente a los 40 millones de 2024, y ha afirmado que "un sistema en caos no crece en dos dígitos al año".
En una entrevista con EFE, Puente ha defendido que el crecimiento de la red y el "incremento enorme" de viajes y viajeros en pleno proceso de liberalización del servicio, así como la falta de inversión de pasadas administraciones, han derivado en un incremento del número de incidencias, pero defiende que el servicio se encuentra entre los mejores de Europa.
El titular de Transportes ha apuntado que la tasa de puntualidad de Renfe es a día de hoy la segunda más alta de Europa, después de la del sistema ferroviario suizo y por delante de Italia, Alemania y Francia, países comparables a España por tamaño y extensión de la infraestructura.
Ha lamentado que los "nostálgicos" olviden que en esa década había seis trenes por sentido cada día en la alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que "usaban unos pocos privilegiados porque además era carísima". Hoy, en el punto de Torrejón de Velasco (Madrid) de la línea Madrid-Sevilla, ha subrayado, pasan al día 289 trenes, lo que dificulta la gestión de incidencias y reparaciones.
Albares defiende más sanciones para Rusia y critica su falta de voluntad para negociar
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este sábado en Copenhague aumentar la presión a Rusia, a la que acusa de carecer de voluntad real para negociar una solución al conflicto en Ucrania.
"Rusia no tiene ninguna voluntad, no ya por supuesto de alcanzar una paz duradera, sino de ni siquiera alcanzar un acuerdo de alto el fuego incondicional. Todo es una táctica dilatoria para seguir con su esfuerzo de guerra", ha señalado a EFE antes del inicio de la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).
España está a favor de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, asegura Albares, quien recuerda que fue uno de los primeros países en proponer el uso de los activos rusos congelados.
"No es posible que nuestras sociedades tengan que hacer un esfuerzo para apoyar a Ucrania, cuando hay un dinero del agresor, que un día tendrá que compensar las reparaciones de guerra", ha afirmado.
Albares compara las situaciones en la Franja de Gaza y en Ucrania y opina que "no puede haber dos pesos, dos medidas, no puede haber dobles estándares".