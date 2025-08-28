El ministro de Cultura exige a Sánchez retirar ya a la embajadora en Israel y aprobar el embargo de armas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una entrevista para Europa Press en el Ministerio de Cultura. E.P.

La coalición de Gobierno vuelve a mostrar sus diferencias sobre política exterior. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado este jueves a Pedro Sánchez que retire de manera inmediata a la embajadora en Israel.

"Es imprescindible dar un paso al frente", ha dicho, en referencia a la ofensiva israelí sobre Gaza.

En una entrevista en Europa Press, Urtasun ha defendido que la presencia de la embajadora Ana Sálomon en Tel Aviv, nombrada en 2021, "no es compatible con la defensa de los derechos humanos". A su juicio, mantenerla en el cargo transmite "un mensaje de normalidad" que no refleja la posición que debería adoptar España.

Nuestro país, en cualquier caso, está sin representante diplomático en Tel Aviv desde que la embajadora Rodica Radian-Gordon fuera llamada a consultas en mayo de 2024. La decisión llegó tras el reconocimiento oficial por parte de España del Estado palestino.

El ministro también ha reclamado al Gobierno que apruebe un embargo total de armas. "No podemos permitir que material fabricado en España acabe utilizándose en esta guerra", ha señalado. Según Urtasun, se trata de una medida urgente y "coherente con el derecho internacional".

"España no puede quedarse en las palabras", ha añadido el dirigente de Sumar. "Necesitamos gestos claros y decisiones que tengan consecuencias prácticas. De lo contrario, nuestra condena quedará en un plano meramente simbólico", ha advertido.

La posición de Sumar coincide con la de Podemos, que lleva meses pidiendo sanciones más firmes contra el país hebreo. Urtasun ha recordado que otros países europeos han adoptado decisiones similares en materia de relaciones diplomáticas y comercio de armamento.

El Gobierno, por ahora, no se ha pronunciado sobre una posible retirada de la embajadora.