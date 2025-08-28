Marlaska acusa al PP de tapar sus "errores" en la gestión de los incendios e insiste en alcanzar un pacto de Estado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha utilizado su comparecencia en el Senado para acusar al PP de "enmascarar sus propios errores de gestión" en los incendios de las últimas semanas.

"No puedo estar de acuerdo con los intereses partidistas" del Partido Popular, ha comenzado su intervención el ministro. "Lo vimos con la dana y lo volvemos a ver ahora. Sus señorías del PP intentan fabricar una realidad paralela utilizando para ello instituciones democráticas", ha añadido.

Marlaska ha defendido que desde el 8 de agosto, cuando se produjeron los primeros focos importantes, se desplegaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio de Transición Ecológica.

Además, ha afirmado que desde su departamento actuaron en total "coordinación" con los equipos técnicos de las comunidades autónomas.

Pese a las críticas a los dirigentes del PP que gobiernan en distintas autonomías, el ministro ha relanzado la idea de un pacto de Estado contra el cambio climático.

"Sólo hay una manera de afrontar esto, con un gran pacto de Estado que nos permita diseñar una estrategia integral y anticipada. Una hoja de ruta basada en evidencias científicas que refuerce nuestro sistema de Protección Civil y, en consecuencia, nuestra capacidad de respuesta", ha defendido.

"Los ciudadanos no necesitan insultos ni negacionismo, ni tampoco pulseras contra los pirómanos, como si eso fuera a solucionar los problemas que tenemos", ha dicho Marlaska, en referencia a una de las propuestas planteadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Reuniones con CCAA

Al igual que hicieron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en sus respectivas comparecencias de esta semana en el Senado, Marlaska ha enumerado cada una de las intervenciones de su departamento en esta crisis.

Ha informado de que el 11 de agosto activó el nivel de preemergencia y avisó al Mecanismo Europeo de Protección Civil y un día más tarde se declaró oficialmente el nivel 1 de emergencia.

Desde ese momento hasta hoy se ha reunido a diario el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), un órgano convocado por Interior y en el que no están las autonomías.

Pese a ello, Marlaska ha insistido en que han trabajado de forma "coordinada" con las comunidades y que el Gobierno central ha prestado todos los medios a su disposición de las diferentes regiones.

"Eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia", ha afirmado el ministro, al insistir que las competencias en esta materia eran de las comunidades autónomas.

Falta de autocrítica

La mayor parte de grupos políticos en el Senado ha lamentado la "falta de autocrítica" del ministro Marlaska, al igual que ocurrió los otros miembros del Gobierno que han pasado por el Senado.

La senadora del PNV Estefanía Beltrán ha culpado a PSOE y PP de que "se dediquen a montar un circo mediático con acusaciones cruzadas". "Es ruido político que sólo sirve para ocultar inoperancia por incompetencia", ha añadido.

Eduardo Pujol, de Junts, ha criticado que en las tres comparecencias que ya se han producdo en el Senado "no ha habido ni una sola idea que pueda evitar futuras catástrofes".

Mientras, la senadora de Vox Paloma Gómez le ha preguntado al ministro por qué no declaró la emergencia nacional y ha afirmado que "esta degradación política demuestra que el Estado autonómico ha vuelto a fracasar".