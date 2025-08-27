El PP cita a Leire Díez en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de septiembre: "Ha sido la pieza clave del sanchismo"
El PP arranca el curso político fijando el calendario para las comparecencias de la 'comisión Koldo' en la Cámara Baja.
Más información: El PP llama a declarar a la 'comisión Koldo' del Senado a Leire Díez, Santos Cerdán y la directora de la Guardia Civil
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su formación utilizará la mayoría absoluta en la Cámara Alta para citar a la exmilitante socialista Leire Díez el próximo 8 de septiembre por la mañana en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo.
Así lo ha adelantado la dirigente popular en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha explicado que la mesa de la comisión de investigación ha fijado ya la fecha de la comparecencia de la exmilitante socialista.
"Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo", ha proclamado Alicia García, que ha puesto en valor la comisión de investigación sobre las ramificaciones del caso Koldo.
