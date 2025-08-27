Belarra avisa de la "jugada" de Sánchez con los Presupuestos: si no se aprueban será la excusa para adelantar elecciones

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, este martes durante la reunión de la Diputación Permanente. Jesús Hellín Europa Press

"Una jugada política" como pretexto para justificar un adelanto electoral. Así ve Ione Belarra, secretaria general de Podemos, los planes de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Unas cuentas que, ahora mismo, no cuentan con el respaldo de los socios necesarios del Ejecutivo para salir adelante.

La líder de la formación morada ha alertado sobre el "interés" que desde el mes de julio manifiesta Moncloa por aprobar las cuentas públicas de 2026 y ha recordado que ya en 2019 Sánchez presentó Presupuestos "para perderlos" y así echarle la culpa a ERC del adelanto electoral. Por lo tanto, no descarta que ahora pretenda la misma "jugada".

"Los que ya nos vamos haciendo un poco mayores nos acordamos y creo que este momento estamos en la misma situación", ha manifestado Belarra en una entrevista este miércoles en RNE. Asimismo, ha puesto énfasis en que el PSOE tiene un "gravísimo caso de corrupción en su seno" que lo sitúa en "serias dificultades".

En este sentido, no ha descartado "para nada" que las cuentas podrían servir de excusa para anticipar los comicios. Belarra ha sostenido que el Gobierno ha pasado los dos últimos años "con total tranquilidad" sin hacer las "políticas progresistas que se esperaba" de él y "sin preocuparse de que no hubiera Presupuestos", hasta el punto de que hace un año el propio Sánchez ya dijo que seguiría con o sin ellos.

"Este tema de los Presupuestos es un titular más del Gobierno", aseguraban fuentes autorizadas de Podemos a este periódico hace unos días. "Después de dos años gobernando sin presupuestos sin importarles lo más mínimo, ahora no resulta creíble que de verdad quieran aprobarlos. Nuestra impresión es que están buscando un relato con el que ir a elecciones, que no sea su corrupción".

Belarra ha afirmado que en el Ejecutivo de coalición se aprecian "serios signos de desgaste" y que está "acosado por la corrupción". También ha reprobado en varios momentos de la entrevista que haya acometido el "mayor plan de rearme de la historia de nuestro país", criticando que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya encontrado 10.500 millones de euros para gasto militar "sin Presupuestos y sin pasar por el Congreso".

"Lo que ha demostrado el plan de rearme es que dinero hay", ha recalcado la secretaria general de Podemos, para acusar a continuación al Ejecutivo de "engañar a la gente" al plantear que se necesitan unos nuevos PGE para impulsar inversiones sociales.

Pacto climático

La diputada ha recalcado que Podemos presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la "gestión temeraria" en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Aunque ha admitido ser "muy escépticos" sobre el recorrido judicial de estas iniciativas, ha defendido que es "imprescindible exigir responsabilidades no solo políticas a los de Alberto Núñez Feijóo, sino también las que se pueden derivar judicialmente" por su "política criminal".

Preguntada por el Pacto de Estado sobre emergencia climática planteado por Sánchez, Belarra ha replicado que le parece "una ocurrencia" y que "casi nadie espera nada de este Gobierno". "Una vez que se echa a Podemos del Gobierno vemos a un partido socialista enormemente conservador que, en el sentido literal de la palabra, deja las cosas como están".

La dirigente de Podemos ha advertido que solo se podría empezar a hablar de un pacto si incluyese "la retirada de ese plan de rearme" y que todos esos recursos se destinasen a los servicios públicos.

Sobre la transferencia de competencias en materia de política migratoria a Cataluña, Belarra rechaza "profundamente" este acuerdo entre PSOE y Junts, al entender que responde a "una pugna racista en Cataluña muy fuerte". "Nosotros un acuerdo racista no lo vamos a votar", ha sentenciado.

Jornada laboral

Por otra parte, y de cara a la reanudación del curso político, la dirigente de Podemos no ha aclarado si su partido apoyará o no las medidas para la reducción de jornada remitidas por el Gobierno al Parlamento y ha dicho que quiere "esperar a ver la letra pequeña" y especialmente a saber qué pacta con Junts.

Belarra teme que las "concesiones a la derecha catalana" sean tan "exageradas" que hagan el proyecto "invotable para una fuerza progresista como la nuestra".

Del mismo modo, ha lamentado que no se conozca el detalle de la propuesta del Gobierno para una financiación singular para Cataluña, si bien respalda buscar una financiación suficiente para todas las comunidades.

Y respecto a las reticencias de muchas autonomías del PP a aceptar el reparto de los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias se ha preguntado "cómo trataríamos a estos niños si fueran blancos, si hubieran nacido en España".

Está convencida de que si no existiera el "racismo estructural muy profundo" que hay en España, estos menores ya habrían sido atendidos convenientemente y con la atención social necesaria.