[Feijóo lanza un plan contra los incendios con 50 medidas que prevé un registro de pirómanos y pulseras GPS para vigilarlos]
Nervios en el Gobierno ante la expectativa de que Sánchez inicie el curso político con una crisis ministerial
"Eso solo está en la cabeza de Pedro", replican miembros del Gobierno estos días cuando se les pregunta si es previsible que en las próximas semanas o meses se produzcan cambios en el Consejo de Ministros.
La respuesta es una cierta obviedad porque es indudable que esos nombramientos son competencia exclusiva del presidente del Gobierno y, además, la trayectoria de Sánchez en la Moncloa permite asegurar que no suele dar pistas previas sobre ese tipo de decisiones. Hasta que no se ejecutan casi nadie conoce las intenciones reales del presidente y muchas veces sorprende.
El Consejo de Ministros aprobará un último decreto para derivar menores migrantes a las comunidades autónomas
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el último decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida.
El Ejecutivo fijará la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, es decir, el número de plazas que debe tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Es el último decreto de cara a aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Esta semana también se aprobará la situación de contingencia migratoria de los territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida y de los que saldrán los menores, como Canarias y Ceuta.
El Gobierno declarará hoy "zonas afectadas por emergencia" las áreas calcinadas y anunciará las primeras ayudas
El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" a los territorios que están sufriendo los incendios forestales, así como dará luz verde a la creación de una comisión interministerial de cambio climático, que se reunirá ya esta mañana a las 09.00 horas bajo el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ambas medidas fueron anunciadas por el jefe del Ejecutivo durante sus comparecencias en ocasión de las visitas de la semana pasada en Extremadura y Asturias, dos de los territorios afectados por los incendios que en 2025 han quemado casi 400.000 hectáreas en territorio español, según Copernicus.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torrres, confirmó que tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán las primeras ayudas para responder a las necesidades de los afectados. "A todos los que la precisen", avanzó en una entrevista en la Cadena Ser.
Robles comparece en el Senado por los incendios y el PP pide que Sánchez y más ministros acudan al Congreso
El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que este verano están asolando España llega este martes al Parlamento con una cita doble en el Congreso y el Senado.
Los populares han solicitado que vayan al Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, para que informen de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios.
Además, el PP quiere que de forma urgente acuda al Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, para que hable sobre la investigación judicial a la denominada 'fontanera' del PSOE Leire Díaz y sobre corrupción.
A estas peticiones de comparecencia el grupo popular ha sumado las del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL); y de las titulares de Migraciones, Elma Sainz, sobre la "emergencia migratoria"; y de Igualdad, Ana Redondo, sobre las medidas contra el "machismo imperante" en el Gobierno.
El PP quiere que comparezca asimismo con carácter urgente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la quita de la deuda a Cataluña.
A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso que tendrá lugar esta mañana, donde se debatirán y votarán estos asuntos, le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa.