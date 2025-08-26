El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el último decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida.

El Ejecutivo fijará la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, es decir, el número de plazas que debe tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

Es el último decreto de cara a aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Esta semana también se aprobará la situación de contingencia migratoria de los territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida y de los que saldrán los menores, como Canarias y Ceuta.