Una treintena de leyes deberá tramitar el Congreso cuando se retome el curso político en septiembre tras las vacaciones de verano, con la incógnita de lo que sucederá con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 comprometidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su comparecencia ante los medios el pasado 28 de julio, en el marco del balance del actual curso político, Sánchez anunció que pretende aprobar unas nuevas cuentas que sustituirían a las de 2023, que son las que actualmente están vigentes tras dos prórrogas.

Respecto a los 33 proyectos de ley que el Congreso debatirá a partir del próximo mes se encuentran algunos ligados a temas de vivienda, sanidad, cultura, regulación de grupos de interés y reducción de la jornada laboral, que cuentan con plazos de enmiendas que se extienden hasta el 3 de septiembre.

En sanidad, está a la espera de ser aprobado el proyecto de ley cuyo objetivo es establecer medidas que blinden la universalidad del Sistema Nacional de Salud y ampliar los derechos a la asistencia sanitaria; en materia de vivienda se verá un proyecto con el que se pretende "reforzar la protección" a los deudores hipotecarios, evitando así un posible desalojo.

La Cámara baja tiene pendiente abordar también la Ley de Familia, así como la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas estrellas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.