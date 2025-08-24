El PP reivindica que sus CCAA invierten más en prevención: "Europa desmonta los bulos de Sánchez sobre los incendios"

La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha esgrimido este domingo los informes del Tribunal de Cuentas europeo para reivindicar que las CCAA del PP son las que más invierten en prevención de incendios y gestión forestal.

"Europa ha desenmascarado los bulos y mentiras del Gobierno de Sánchez sobre los incendios", ha señalado desde Granollers Dolors Montserrat, quien ha denunciado que mientras el presidente "Pedro Sánchez estaba buceando" en Lanzarote, "España estaba ardiendo".

Según los informes del Tribunal de Cuentas europeo, ha indicado la dirigente del PP, las comunidades autónomas que más invierten en prevención de incendios son, por este orden, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid (que tiene mucha menos masa forestal).

En cambio, ha añadido, "dos países pequeños como Portugal y Grecia invierten casi el doble que España" en esta materia.

Estos datos indican que "las CCAA trabajan en la prevención de incendios, no el Gobierno", ha señalado Montserrat, "Europa le está diciendo a Sánchez que es él el incompetente".

Dolors Montserrat también ha aludido al Tribunal de Cuentas español, según el cual los aviones de extinción de incendios del Ministerio de Transición Ecológica son "obsoletos, son del siglo pasado, y el Gobierno no los piensa cambiar hasta 2030".

La secretaria general del PPE ha denunciado que el Ejecutivo aún no ha gastado 320 de los 400 millones de euros que pidió a los fondos europeos Next Generation para prevención de incendios y gestión forestal.

El Gobierno prefiere gastar los fondos europeos, ha alegado, en "los amigos de Begoña, Cerdán, Ábalos y Koldo".

Y la solución que ofrece ahora el Gobierno, ha añadido, es un pacto de Estado "vacío de contenido" sobre la emergencia climática, y una comisión interministerial que existe desde hace varios años.

Según la dirigente del PPE, la reacción del Gobierno ante la ola de incendios ha sido "incompetente e incapaz", al igual que ocurrió antes con las crisis del Covid, el volcán de La Palma, la dana de Valencia o el apagón energético.

Por otro lado, Dolors Montserrat ha denunciado que la quita del 20% de la deuda de la Generalitat catalana es un "chantaje" y "otra amnistía contable al separatismo".

El Gobierno pretende que todos los españoles paguen de su bolsillo, ha dicho, "el dinero gastado por el separatismo para dividir a los catalanes".

Frente a ese modelo, Dolors Montserrat ha señalado que el PP defiende bajar los impuestos y mejorar la financiación de todas las CCAA mediante "un diálogo constructivo y sincero".