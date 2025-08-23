El fuego da un respiro pero aún hay 13 incendios activos de alto riesgo: ha habido 42 detenidos y 33.332 evacuados hasta ahora

Un grupo de bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, este viernes, en Argayo (León). Europa Press

El fuego comienza a dar una tregua, gracias al descenso de las temperaturas y del viento, tras dos semanas trágicas.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha informado este sábado de que en estos momentos ya sólo permanecen activos 13 incendios de nivel 2 (que precisan la intervención de medios estatales) en Castilla y León, Galicia y Asturias.

Los medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan actualmente en siete de ellos.

Extremadura ya ha abandonado esta lista, una vez ha quedado estabilizado el incendio de Jarilla (Cáceres), que en 11 días ha arrasado más de 17.000 hectáreas.

Según ha explicado Virginia Barcones, el incendio forestal que más preocupa en estos momentos es el de Igüeña, en la zona de El Bierzo (León). Es el único que evoluciona desfavorablemente y ha arrasado 1.000 hectáreas en las últimas horas.

En Galicia, el incendio que sigue activo es el de Laroco, que preocupa especialmente en la vertiente leonesa. "La orografía está dificultando la introducción de los efectivos".

En Asturias, el más grave es el incendio en Degaña, donde doce aeronaves y 72 equipos terrestres tratan de frenar las llamas.

Desde el mes de junio, la Guardia Civil y la Policía Nacional ha detenido a 42 personas (y más de un centenar siguen investigadas), como presuntas causantes de estos incendios forestales.

El último caso es el de una mujer que ha sido detenida en Galicia, como supuesta causante de 11 incendios (entre el 31 de julio y el 19 de agosto) en la provincia de La Coruña, que no tuvieron mayor entidad porque pudieron ser extinguidos rápidamente.

Fue detenida por agentes del Seprona de la Guardia Civil a raíz de un incendio registrado en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. Este sábado ha quedado en libertad tras prestar declaración ante el juez.

A lo largo del mes de agosto, un total de 33.332 personas han tenido que ser evacuadas a causa de las llamas, aunque la gran mayoría de ellas ya han podido regresar a sus casas, según ha informado la directora de Protección Civil.

La mejora de la situación ha permitido que algunos de los medios internacionales que llegaron a España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil regresen a sus países de origen.

Este es el caso de los dos aviones Canadair que durante los últimos días han operado desde la base aérea de Matacán (Salamanca) y que esta mañana han regresado a Italia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.