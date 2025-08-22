Yolanda Díaz se echa a la calle para acusar en falso al PP de hacer negocio privado de la lucha contra el fuego

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este jueves en Vigo que es "una barbaridad" dejar la extinción de incendios "en manos privadas", como ocurre, según dijo, tanto en Galicia como en Castilla y León.

Así lo afirmó la líder de Sumar en una protesta convocada contra la gestión del PP de Alfonso Rueda en Galicia bajo el lema "La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas".

Sin embargo, los datos desmienten su acusación. Según fuentes de la Xunta, los 3.000 efectivos del servicio de prevención y defensa contra incendios forman parte de la Administración autonómica.

De ellos, 2.000 son trabajadores públicos con empleo durante todo el año. Los otros 1.000 son fijos discontinuos, con contratos de 8 meses este año, frente a los 6 de 2023. El Ejecutivo autonómico prevé ampliarlos a 9 meses en 2026.

De hecho, en Galicia la única parte privatizada corresponde a algunas brigadas helitransportadas, integradas por 112 personas. Es decir, el grueso del dispositivo contra incendios está gestionado de forma pública.

Y en Castilla y León, comunidad gobernada también por el PP y citada por Díaz, sólo el 40% de los bomberos forestales pertenecen a empresas privadas. Otro 40% depende de la empresa pública Tragsa y el 20% restante es gestionado directamente por la Junta encabezada por Alfonso Fernández Mañueco.

Aunque no mencionó el caso de Extremadura, también bajo Gobierno del PP y con numerosos fuegos activos, la gestión en esta comunidad también es mayoritariamente pública.

Fuentes de la Junta que preside María Guardiola recuerdan que el INFOEX —el sistema público autonómico de prevención y extinción de incendios— cuenta con 852 efectivos laborales fijos, reforzados en campaña alta hasta unos 1.000.

Todos ellos son empleados públicos, 148 de ellos fijos discontinuos contratados durante seis meses. También hay personal de la empresa pública GPEX.

Protestas en Galicia

La movilización en la que ha participado Díaz forma parte de una serie de protestas convocadas por la plataforma Por un monte galego con futuro en distintos municipios de Galicia, entre ellos Orense, Lugo, Monterroso o Vilalba, con el lema "La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas".

Imagen difundida en redes sociales por la plataforma 'Por un monte galego con futuro'. X

Además de Sumar, el BNG también ha promovido la cita a través de redes sociales y ha movilizado a sus principales dirigentes. Entre ellos ha estado presente Néstor Rego, diputado de los nacionalistas gallegos en el Congreso.

Desde Sumar han participado el secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, y la secretaria de Organización, Gloria Alonso.

Sumar en Galicia

El contexto político en Galicia es desfavorable para Díaz y su formación. En las elecciones autonómicas de febrero de 2024, Sumar Galicia se quedó fuera del Parlamento al obtener solo el 1,9% de los votos.

La candidatura, encabezada por Marta Lois, mano derecha de Díaz, reunió apenas 28.000 papeletas. Quedó en quinta posición, incluso por detrás de Vox, que tampoco logró representación.

La Cámara gallega quedó conformada únicamente por tres partidos: el PP de Alfonso Rueda, con mayoría absoluta de 40 escaños, el BNG, con 25, y el PSdeG-PSOE, con 9.

El retroceso socialista permitió al Bloque situarse como principal fuerza de la oposición y referente de la izquierda gallega. En ese escenario, el papel de Sumar quedó prácticamente desdibujado.

La propia Marta Lois admitió tras los comicios que los resultados habían sido "malos sin paliativos". Los atribuyó a la falta de tiempo para consolidar el proyecto en la comunidad.

Desde entonces, Díaz ha buscado visibilidad en Galicia vinculándose a temas sociales y ambientales.

En enero de 2024 se desplazó a la costa gallega para denunciar la crisis de los pellets, cuando miles de microplásticos llegaron a las playas. Entonces se fotografió recogiendo residuos en plena arena.

Las protestas de este jueves contra la gestión de Alfonso Rueda suponen su primer acto público en la comunidad en semanas.

El propio Rueda respondió con ironía a la reaparición de Díaz. A su juicio, la vicepresidenta "ha interrumpido sus vacaciones solo por un día" para acudir a la protesta de Vigo.

"Quizá vio la previsión del tiempo y vio que estaba nublado, y pensó que podía interrumpir un día de playa para esto", dijo en una entrevista en Cope este jueves el presidente gallego.

"Veranea en Galicia como si los incendios no fueran con ella, y cuando la situación mejora interrumpe un día de playa para hacer lo de siempre, una manifestación con los tópicos de la izquierda", reprochó.

Rueda recordó también que la dirigente de Sumar no tiene apoyos en la comunidad: "Aquí los gallegos la conocemos muy bien. Allá ella. No quiero perder el tiempo en grescas políticas y menos con Yolanda Díaz".