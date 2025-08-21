El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pablo Alberto Ruiz, de Vox, ha cancelado un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo municipal, según informaron fuentes de ese partido en un comunicado.

Desde Vox han afirmado que el evento "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".

"Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos", ha manifestado Ruiz.