Vox cancela un "rezo islámico ilegal" en el polideportivo municipal de Las Torres de Cotillas (Murcia)
El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pablo Alberto Ruiz, de Vox, ha cancelado un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo municipal, según informaron fuentes de ese partido en un comunicado.
Desde Vox han afirmado que el evento "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".
"Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos", ha manifestado Ruiz.
El Gobierno ha encontrado en la propuesta de pacto de Estado contra el cambio climático una bandera política eficaz, más allá de su posible utilidad práctica.
Por eso, Pedro Sánchez se volcará a partir de septiembre en diseñar un plan, proponerlo e intentar concretarlo en medidas que lleguen al Parlamento.
Este plan es consecuencia de los incendios del mes de agosto, porque hasta ahora no estaba entre las prioridades o perspectivas del Gobierno de coalición. El acuerdo entre PSOE y Sumar sí incluía medidas sobre este asunto, pero sin mención a un pacto de Estado.
Albares condena el plan de Israel de tomar Ciudad de Gaza: "Es contrario al derecho internacional"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado "firmemente" los planes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de acelerar los plazos para tomar Ciudad de Gaza, alertando de que esta decisión "es contraria al derecho internacional".
Así ha reaccionado el ministro Albares en un mensaje publicado en las redes sociales a la orden que ha dado Netanyahu a las Fuerzas de Defensa para "acortar" los plazos para "tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás" en la Franja de Gaza.
En Gaza, la escalada en la ocupación militar israelí debe terminar. Traerá aún más muertes y sufrimiento injustificado. La vía hacia la paz y la seguridad es: alto el fuego permanente, liberación de los rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y solución de dos Estados.— José Manuel Albares (@jmalbares) August 21, 2025
Para Albares, esta decisión "dividirá el territorio de Palestina" y supondría hacer "inviable" la solución de los dos Estados en la que está trabajando España.
"En Gaza, la escalada en la ocupación militar israelí debe terminar. Traerá aún más muertes y sufrimiento injustificado. La vía hacia la paz y la seguridad es: alto el fuego permanente, liberación de los rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y solución de dos Estados", ha añadido el ministro.