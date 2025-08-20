La vicepresidenta Yolanda Díaz se manifestará contra la Xunta bajo el lema "la política forestal del PP quema nuestros montes"

Imagen difundida en redes sociales por la plataforma 'Por un monte galego con futuro'. X

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, retoma este jueves su agenda pública para participar en las concentraciones convocadas en Galicia contra la política forestal de la Xunta, bajo el lema "La política forestal del PP quema nuestros montes, quema nuestras casas".

Así lo ha anunciado este miércoles en una entrevista en la Cadena SER en Galicia. También ha confirmado que a esas protestas asistirán otros dirigentes de Sumar.

Durante agosto, la líder de Sumar había limitado su actividad política a mensajes en redes sociales sobre la ola de incendios, sin ningún acto público.

Las movilizaciones están convocadas por la plataforma Por un monte galego con futuro y se celebran este jueves en Lugo, Monterroso y Vilalba, entre otros lugares.

Díaz se suma a estas protestas porque quiere mostrar, según ha dicho, su "solidaridad con todas las personas que pusieron en riesgo sus vidas para apagar los incendios".

"En Galicia conocemos muy bien quién defiende el pueblo", ha dicho la vicepresidenta.