El PP reprocha a Sánchez su "política dogmática" con el monte y habilita el Senado para llevar a tres ministros en agosto

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de aplicar "políticas dogmáticas y radicales". Los populares culpan al Gobierno de no prevenir ni responder a los incendios que golpean a Galicia, Castilla y León y Extremadura.

En una rueda de prensa en la Cámara Alta, García ha responsabilizado al Ejecutivo del "abandono de los montes" y de la "gran desgracia" que supone la ola de incendios que arrasa ya más de 300.000 hectáreas.

Asimismo, la dirigente popular ha anunciado que su grupo solicitará la comparecencia en el Senado de tres miembros del Gobierno en agosto, mes que habitualmente no tiene actividad parlamentaria. Se trata de la vicepresidenta Sara Aagsen y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

"Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones", ha asegurado.

Los populares reclaman la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagsen, a quien pedirán que explique las medidas en materia de reto demográfico y la gestión en el ámbito rural y medioambiental.

Además, citarán a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según García, deben dar cuenta "de las actuaciones en tiempo y forma o no del Gobierno" y de los "recursos empleados" frente a la ola de incendios.

"La situación es extraordinariamente grave como para que el Gobierno dé explicaciones", ha dicho la portavoz popular, que ha confirmado que este mismo miércoles se registrará la petición de comparecencias.

