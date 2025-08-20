El 'Financial Times' dice que "la corrupción hace perder autoridad a Sánchez" tras la nueva imputación de su esposa

La prensa internacional sigue haciéndose eco de los escándalos que debilitan a Pedro Sánchez y a su Gobierno. El último, la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar a investigadas a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a la principal asesora de esta en Moncloa, Cristina Álvarez, por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.

A juicio del Financial Times, que destaca la noticia en su portada en papel y en su página web, Sánchez "se ve acosado por escándalos de corrupción contra su familia próxima y sus asesores". El quinto delito que Peinado imputa a Gómez es, a juicio del rotativo, "una nueva escalada del conflicto del presidente con el poder judicial".

El artículo del periódico británico repasa todas las investigaciones al círculo de Sánchez: la que afecta a su hermano David por supuestas irregularidades en la contratación para un puesto en la Diputación de Badajoz, el caso Koldo, con dos exsecretarios de Organización del PSOE -Santos Cerdán y José Luis Ábalos- como protagonistas o el que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Just published: front page of the Financial Times, international edition, Wednesday August 20 https://t.co/yPo0lCQI7p pic.twitter.com/fVHsfqb0MQ — Financial Times (@FT) August 19, 2025

La nueva imputación de Begoña Gómez, recoge en Financial Times, "supone el último golpe para el presidente socialista, cuya familia cercana y sus asesores se enfrentan a acusaciones de corrupción que han envuelto a su Gobierno durante más de un año".

"Sánchez lleva en el poder desde 2018, pero su Gobierno en minoría ha sido incapaz de aprobar leyes este año y él está perdiendo autoridad a los ojos de muchos españoles debido a los escándalos de corrupción", describe el diario económico, que se olvida de mencionar las diligencias abiertas a la 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

El magistrado Juan Carlos Peinado pretende interrogar a la esposa de Sánchez acerca de la contratación de Cristina Álvarez como su principal asesora en Moncloa.

El juez ya preguntó, de forma insistente, sobre este mismo asunto al actual ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su caso, fue interrogado como testigo, para lo cual el juez se desplazó al Palacio de la Moncloa.

La mujer del presidente del Gobierno está investigada en el mismo caso por otros cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Peinado tomará declaración a Begoña Gómez el próximo 11 de septiembre, a las diez y media de la mañana. Álvarez, por su parte, está citada para el día previo, el 10 de septiembre, a las 11:00 horas.