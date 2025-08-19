El PP pide a Óscar López que aclare si Muface todavía alquila un ático a la empresa de las saunas del suegro de Sánchez

El PP quiere aclarar si el organismo público Muface (que depende del Ministerio de Óscar López) todavía alquila a precio de saldo un ático en la calle San Bernardo de Madrid a la empresa que gestiona los prostíbulos y saunas ligados a la familia de Begoña Gómez.

Cuatro diputados del PP han registrado dos preguntas parlamentarias, en las que piden al Gobierno que aclare quién es el titular actual del contrato de alquiler de este inmueble, situado en la sexta planta del mismo edificio en el que Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, regentaba la Sauna Adán.

Los populares también preguntan al Ministerio de Óscar López si tiene constancia de que el beneficiario del contrato de alquiler lo subarrenda sin autorización a un tercero, por un precio que rondaría los 46.000 euros anuales.

Estas preguntas parlamentarias aluden varias informaciones periodísticas, según las cuales Muface alquila el ático desde hace décadas por 850 euros al mes a la sociedad San Bernardo 36 SL; en la que aparecían como administradores Enrique y Conrado Gómez Serrano, tíos de Begoña Gómez.

Esta empresa gestionaba varios burdeles (en los que se prostituían mujeres) y saunas (en las que se prostituían hombres).

Aunque el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, no figuraba oficialmente como administrador de la sociedad, varias sentencias le identifican como la persona encargada de la Sauna Adán, situada en los bajos del mismo edificio propiedad de Muface.

Por ello el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente Pedro Sánchez en el Congreso de ser "beneficiario a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

El organismo público Muface alquilaba desde los años 80 cuatro plantas del edificio de la calle San Bernardo a la sociedad de la familia de Begoña Gómez, por un precio muy inferior al del mercado: tres plantas (incluyendo el sótano) que albergaban la Sauna Adán, y el ático que funcionaba como una pensión de 14 habitaciones, supuestamente para los clientes de la sauna que deseaban mantener encuentros más íntimos.

El diario The Objective informó de que, después de que la pensión cerrara en 2022, la empresa que explotaba el ático lo subdividió en tres apartamentos: uno de ellos sería ocupado ocasionalmente por Enrique Gómez (tío de Begoña Gómez), mientras que la sociedad alquilaría los otros dos a terceros.

Por ello, el PP pregunta al Ministerio de Función Pública, cuyo titular es Óscar López, si Muface tiene constancia de que la empresa beneficiaria del alquiler subarrenda una parte del ático, por un precio que rondaría los 46.000 euros anuales.

Ya el pasado mes de julio, el PP registró una batería de preguntas en el Congreso y el Senado sobre el alquiler del edificio propiedad de Muface a la empresa de la Sauna Adán gestionada por el suegro del presidente Pedro Sánchez.

"¿Tiene conocimiento el Gobierno de que algunos inmuebles arrendados por Muface, ya sean viviendas o locales, estén siendo utilizados para el ejercicio de la prostitución u otras actividades análogas?", indicaban los populares en una de estas preguntas parlamentarias.

Los populares inquirían al Gobierno si considera "compatible con una gestión responsable y ética del patrimonio público que Muface mantenga arrendados los inmuebles de su titularidad en la calle San Bernardo, número 38 de Madrid, teniendo en cuenta que estos espacios podrían haber sido utilizados para actividades vinculadas a la prostitución, explotación sexual o trata de personas".

Los diputados y senadores del PP aludían a las informaciones periodísticas que señalan "la existencia de un inmueble de Muface que habría sido usado" por Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, "para un negocio relacionado con la industria del sexo".

Y también requerían al Gobierno que aclare "hasta qué punto Pedro Sánchez se benefició del repugnante negocio de la prostitución".

En línea con lo sostenido por Feijóo desde la tribuna del Congreso, esta pregunta alude al hecho de que, antes de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez y Begoña Gómez residieron durante años en un piso de la urbanización Prado de Somosaguas de Madrid, pagado por Sabiniano Gómez.

Por otro lado, el presidente y su mujer veranearon varias veces en un apartamento en Mojácar (Almería), que Begoña Gómez compró a la sociedad de sus tíos San Bernardo 36 SL, cuya actividad era la explotación de las citadas saunas y burdeles.