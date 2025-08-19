El Congreso de EEUU pide a Trump que investigue el contrato de España con Huawei: "Socava la confianza"

El cerco de Estados Unidos al contrato del Gobierno español con Huawei se estrecha. El Congreso de EEUU ha pedido investigar el contrato de 12,3 millones de euros adjudicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Huawei para gestionar las escuchas policiales.

Los impulsores de la iniciativa son Gus Bilirakis, presidente del Subcomité de Comercio, Manufactura y Comercio, y Richard Hudson, presidente del Subcomité de Comunicaciones y Tecnología, ambos republicanos y miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

En una carta conjunta dirigida al secretario de Comercio, Howard Lutnick, los legisladores reclaman un examen formal del contrato firmado por el Ministerio del Interior para que Huawei gestione y almacene las escuchas judiciales en España.

El documento sostiene que la decisión española "es profundamente preocupante" debido a los "vínculos documentados" de Huawei con el Partido Comunista Chino y a los riesgos de seguridad nacional que plantea.

"Confiar en una infraestructura crítica a una entidad bajo influencia de un gobierno autoritario extranjero podría poner en peligro la seguridad interna de España y la integridad del intercambio de inteligencia entre aliados", alertan Bilirakis y Hudson en la misiva.

Alertan, asimismo, de que "entregar a Huawei acceso a datos sensibles de las fuerzas del orden representa un riesgo directo para nuestra seguridad compartida" y acusan a España de "socavar la confianza y la transparencia" que deberían regir las alianzas internacionales.

Si la investigación concluye que el contrato vulnera compromisos bilaterales, España podría enfrentarse a sanciones tecnológicas, restricciones comerciales y un endurecimiento de los mecanismos de cooperación transatlántica.

El texto también denuncia un "doble rasero" en la política europea, al criticar que los gobiernos de la Unión Europea abracen la tecnología china mientras bloquean exportaciones digitales estadounidenses. "Estados Unidos no puede aceptar esta situación", subrayan.

El contrato del Ejecutivo español con Huawei contempla la custodia digital de las comunicaciones interceptadas legalmente por Policía y Guardia Civil. Se trata de escuchas judiciales cuyo almacenamiento se ha confiado al sistema OceanStor 6800 V5, un servidor de alto rendimiento de la compañía china.

La adjudicación, gestionada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, se tramitó mediante procedimiento público y figura en la Plataforma de Contratación del Estado. El Gobierno defiende que cumple las guías del Centro Criptológico Nacional.

La carta remitida por Bilirakis y Hudson se suma a la enviada hace apenas un mes por Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Ambos dirigentes republicanos ya advirtieron a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de que el contrato con Huawei podía abrir la puerta a un "acceso encubierto" del Partido Comunista Chino al sistema de interceptación de un aliado de la OTAN.