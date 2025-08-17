Feijóo celebra que Sánchez rectifique y envíe al Ejército de Tierra a los incendios: "Debería haberlo hecho mucho antes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este domingo que el presidente Pedro Sánchez rectifique y acceda a enviar efectivos del Ejército de Tierra a las zonas afectadas por los incendios, tal como habían pedido varios presidentes autonómicos.

No obstante, Feijóo ha lamentado que el anuncio de Sánchez llega "una semana tarde".

"El único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la UE", ha escrito Feijóo en las redes sociales, "aunque hacerlo una semana después es tarde, cabe dar la bienvenida a la rectificación del Gobierno y pedir que se concrete".

"Disponer de más medios de la UE y más efectivos y máquinas del Ejército es imprescindible", ha agregado el líder de la oposición, "hay que atender todas las peticiones de las CCAA, sin excepciones ni excusas", independientemente de "su color político".

Por ello, Feijóo ha pedido a Sánchez que concrete cuanto antes qué efectivos va a enviar a las CCAA afectadas, y en qué plazo.

El líder del PP ha reaccionado así a la comparecencia realizada este domingo por el presidente Pedro Sánchez desde Orense, donde ha estado acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez ha anunciado que el Ministerio de Defensa va a enviar a 500 efectivos del Ejército de Tierra para realizar tareas de apoyo a la extinción de incendios en las zonas afectadas, y ha confiado en que 200 de ellos puedan ir destinados a la provincia de Orense, donde siguen activos 12 fuegos.

Además, Defensa ha anunciado que una unidad de 100 infantes de marina del 'Tercio de Armada' (TEAR) de San Fernando (Cádiz) ha partido esta mañana para realizar labores de vigilancia y asistencia a la población en Galicia.

Dentro de la operación Centinela Gallego 25 que se inició el pasado 15 de agosto, siete patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina (TERNOR) en Galicia ya participan en labores de vigilancia y disuasión en los montes gallegos, ha informado Defensa.

"Muchos españoles tenemos la sensación de que los recursos que se prometen activar hoy, cuando Sánchez se ha decidido a salir de La Mareta", ha escrito Feijóo sobre el anuncio realizado este domingo, "deberían haber llegado mucho antes, cuando miles de personas tuvieron que ser desalojadas a la fuerza de sus viviendas".

El líder del PP considera que el "deber" del Gobierno es "demostrar que a partir de ahora va a estar por encima del oportunismo político y los chascarrillos partidistas".

"En una situación así", ha añadido, "la gente y los agentes que llevan días luchando contra él merecen el apoyo inequívoco de todas sus Administraciones".

Feijóo indica que, en su comparecencia, Sánchez ha reconocido cinco errores: de falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión y de reacción.

"A estas alturas de la crisis", ha indicado el presidente del PP, "el sentido de Estado contra la emergencia ya solo puede empezar porque no escatime ni un solo medio para combatirla".