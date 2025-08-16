Sánchez interrumpe mañana sus vacaciones para visitar dos incendios 14 días después de que se desatara el infierno

Pedro Sánchez, en una imagen tomada durante la reunión de la Coalición de Voluntarios. Moncloa

El presidente Pedro Sánchez interrumpirá este domingo sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) para visitar las zonas afectadas por los incendios forestales de Orense y León.

Allí mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y, a continuación, hará una declaración desde un Puesto de Mando Avanzado, según ha informado este sábado la Moncloa.

Pedro Sánchez realiza este viaje 14 días después de que, el pasado 3 de agosto, se iniciara la actual oleada de incendios que ya ha calcinado más de 100.000 hectáreas y se ha cobrado tres vidas.

A lo largo de la próxima semana, el presidente tiene previsto visitar otros incendios, ha anunciado el Gobierno.

Pedro Sánchez ha presidido este sábado, por videoconferencia, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD), para abordar la situación creada por los incendios que asolan media España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este viernes al Gobierno que movilice al Ejército para afrontar la "crisis nacional" causada por los incendios forestales, que ya han devorado más de 100.000 hectáreas y han causado tres muertos en distintas comunidades autónomas.

Durante una visita al puesto de mando avanzado de Palacios del Sil (León), en la que estuvo acompañado por presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo elogió el "excelente trabajo" que está desarrollando la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las CCAA afectadas.

Pero consideró hacen falta "medios extraordinarios" para hacer frente a la "crisis nacional" que sufre media España.

Por ello, requirió el despliegue del Ejército para colaborar en la evacuación de los vecinos afectados, vigilar el perímetro de los incendios y ayudar en las labores de extinción con maquinaria pesada.

Incluyendo retroexcavadoras para frenar el avance del fuego y vehículos anfibios, para facilitar el transporte de las brigadas.

El líder del PP advirtió de que todavía "queda lo peor" en la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre, si no cambian las condiciones atmosféricas.

La actual situación que describió como un 30-30-30 (más de 30 grados de temperatura, menos de un 30% de humedad y menos de 30 km/h de los vientos) puede intensificar la tragedia en las próximas semanas.

"Llevamos muchos meses de altas temperaturas", señaló Feijóo desde León, "tras el invierno y la primavera más lluviosos en décadas, hay toneladas de combustible en los bosques" que convierten las zonas rurales en un polvorín.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha pedido al Gobierno que movilice el Ejército para hacer frente a los incendios".

"Dadas las circunstancias, la gravedad de la situación en toda España, el Gobierno debería desplegar el Ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo", escribió el viernes Ayuso en X.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explica este sábado en una entrevista que el Gobierno no se plantea elevar el nivel de alerta para asumir la gestión de la crisis.

En declaraciones a El País, Marlaska pide a Feijóo que "deje de utilizar cualquier tragedia para hacer política. Esta no puede ser la catadura moral de alguien que aspira a ser presidente del Gobierno. Le diría que se preocupe de que sus gobiernos autonómicos mejoren su gestión para satisfacer a los ciudadanos".

En cambio,Marlaska dice estar "de acuerdo" con el tono empleado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que lleva dos semanas utilizando las redes sociales para culpar a los presidentes autonómicos del PP de los incendios registrados en sus regiones.

"Yo no utilizo las redes sociales, no me atraen tanto, pero estoy de acuerdo con el ministro Puente", afirma asépticamente el ministro de Interior.