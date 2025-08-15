Feijóo pide "más medios" y la movilización del Ejército en los incendios ante la situación de "crisis nacional": "Queda lo peor"

Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, este viernes en el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil (León). Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al Gobierno que movilice al Ejército para afrontar la "crisis nacional" causada por los incendios forestales, que ya han devorado más de 100.000 hectáreas y han causado tres muertos en distintas comunidades autónomas.

Feijóo ha visitado este viernes el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil (León) junto al presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco.

El líder del PP ha elogiado el "excelente trabajo" que está desarrollando la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las CCAA afectadas. Pero ha considerado que hacen falta "medios extraordinarios" para hacer frente a la "crisis nacional" que sufre media España.

Por ello, ha requerido la participación del Ejército para colaborar en la evacuación de los vecinos afectados, vigilar el perímetro de los incendios y ayudar en las labores de extinción con maquinaria pesada.

Pero también ha advertido de que todavía "queda lo peor" en la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre, si no cambian las condiciones atmosféricas.

Según ha descrito, la actual situación de 30-30-30 (más de 30 grados de temperatura, menos de un 30% de humedad y menos de 30 km/h de los vientos) puede intensificar la tragedia en las próximas semanas.

"Llevamos muchos meses de altas temperaturas", ha explicado, "tras el invierno y la primavera más lluviosos en décadas, hay toneladas de combustible en los bosques" que convierten las zonas rurales en un polvorín.

Por ello, ha criticado que el Gobierno haya tardado 10 días en reaccionar. No fue hasta el 13 de agosto cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez pidió ayuda a la Unión Europea.

Y no ha sido hasta este viernes, 15 de agosto, ha relatado Feijóo, cuando el Ministerio del Interior se ha dirigido a las autoridades de las comunidades autónomas para ofrecerse a coordinar los medios necesarios.

