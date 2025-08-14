El vicesecretario general de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha garantizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá estabilidad si cumple los acuerdos: "Lo tiene fácil. Si cumple con Cataluña, tendrá Presupuestos y tendrá legislatura", ha dicho en una entrevista con EFE.

El portavoz de ERC ha reconocido que la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados "es complicada, pero en este momento quien tiene una fuerza clara para intentar dar vida a la legislatura son los votos independentistas, tanto de Junts como de ERC".

"Si Sánchez cumple con Cataluña de una forma clara, PP y Vox no gobernarán el Estado español en los próximos meses. La legislatura tiene vida y habrá posibilidades de tener Presupuestos. Si no cumple con Cataluña, no tendrá presupuestos y la legislatura se le complicará aún más", ha advertido.

Albert ha remarcado que su mensaje no es una "amenaza", porque ERC no facilitará en ningún caso un gobierno de PP y Vox, pero sí que tratará de "empujar" al PSOE para que cumpla sus acuerdos.

El principal de esos pactos sellados entre los socialistas y ERC es la "financiación singular" para Cataluña, una carpeta en la que, según el portavoz republicano, es imprescindible seguir dando pasos adelante.