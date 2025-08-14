El caos de Renfe señala de nuevo a Óscar Puente: reanuda el servicio con Galicia y vuelve a interrumpirlo a las dos horas

Pasajeros, este jueves, en la estación de Chamartín (Madrid), a la espera de que se restablezca el servicio. Efe

El servicio ferroviario vive una nueva jornada de caos, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, centra su actividad en señalar a través de su cuenta de X a los presidentes autonómicos del PP en cuyas regiones se han declarado incendios forestales.

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia quedó suspendido el miércoles a las 15.15 horas, a causa de un incendio forestal originado entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche. Cientos de pasajeros que no pudieron tomar su tren a lo largo de la jornada del miércoles, han pernoctado en estas instalaciones.

Renfe anunció que el servicio se restablecería a las 7 de la mañana de este jueves, una vez cesara la situación de peligro.

Pero a las 7:35 horas ha comunicado una nueva demora, a la espera de que pudiera garantizarse por completo la seguridad del trayecto.

‼️ ACTUALIZACIÓN 07:30



Continúa interrumpida la circulación entre Galicia y Madrid. Siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario. — InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025

"Continúa interrumpida la circulación entre Galicia y Madrid", indicaba el mensaje difundido a las 7:35 horas a través de sus redes sociales, "siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario".

El servicio se ha puesto en marcha, por fin, poco antes de las 10 de la mañana. Entonces ha comunicado el operador la salida de un tren especial desde la estación de Chamartín hasta La Coruña, con paradas en Zamora y Orense.

‼️🟢 Se restablece la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Tren especial dispuesto a efectuar salida desde Madrid Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña. El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina. Agradecemos su comprensión y… — InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025

Este tren especial transportaba a los pasajeros que han pasado la noche en Chamartín, porque ayer miércoles no pudieron viajar.

"El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina", ha anunciado Renfe.

Sin embargo, dos horas después, poco antes de las 12 del mediodía ha vuelto a suspenderse el servicio, porque no podía garantizarse la seguridad del trayecto.

Renfe ha informado a las 11:42 de que "por orden de Protección Civil (CECOPI Castilla y León) se interrumpe la circulación entre Puebla de Sanabria y Ourense".

null

Los trenes que ya habían iniciado el viaje han sido apartados hasta otras estaciones, a la espera de que pueda reanudarse de la circulación.

En cuanto a los pasajeros que habían comprado billete para viajar hoy jueves entre Madrid y Galicia, Renfe les ha dado la opción de anular o cambiar su billete sin coste, dado que las frecuencias programadas sufren retrasos de varias horas y aún se desconoce cuándo tendrán su salida.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.