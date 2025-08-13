[El Gobierno suspende el segundo traslado de menores de Canarias alegando falta de plazas y que el viernes "es fiesta"]
-
Sánchez y Clavijo se reunirán el lunes 18 en Lanzarote para abordar el traslado de los menores migrantes
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado la fecha para la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar temas como el traslado de los menores migrantes. Será el próximo lunes 18 de agosto a las 16 horas en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones el líder del Ejecutivo.
"Espero que se alcancen compromisos y sean ejecutados", ha adelantado Clavijo en una entrevista en el programa La Hora de La 1, detallando que se discutirán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, los Presupuestos y acciones del Gobierno.
-
La vicepresidenta Aagesen esquiva pronunciarse sobre los tuits de Puente: "Mi forma de reaccionar a los incendios es unidad"
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha adelantado que por el momento no tiene previsión de visitar las diferentes zonas afectadas por los incendios forestales que se extienden por siete comunidades autónomas alegando que está centrando sus esfuerzos en la colaboración con las comunidades.
En cuanto a la controversia con los tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente, la vicepresidenta tercera ha evitado entrar en "polémicas", aunque ha puesto en valor el "conocimiento del territorio" del exalcalde de Valladolid. "Mi forma de reaccionar ante lo que está ocurriendo en toda España es unidad, coordinación y trabajar de la mano para conseguir la extinción", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser.
-
El incendio político que aviva la guerra en Castilla y León entre Mañueco y una oposición que quiere sacar tajada
El mes de agosto suele ser un tiempo de tranquilidad política, y más en Castilla y León con unas Cortes que declaran casi dos meses de días inhábiles. Tiempo de recargar pilas y prepararse para un septiembre de arranque de curso.
Sin embargo, todo puede cambiar. Una chispa puede originar un estallido político y hacer que todo arda, y nunca mejor dicho. Los incendios que desgraciadamente está sufriendo la Comunidad han provocado que los políticos salten a la palestra para defender la gestión o simplemente criticar lo que se está haciendo, aunque sea desde las redes sociales.
-
Técnicos de Hacienda piden investigar de dónde sale el dinero de Juan Carlos I para devolver préstamos "a amistades"
El sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I a raíz de las informaciones que señalan que ya "ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros".
En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato precisa que cuando recibió esos préstamos el rey Emérito tenía su residencia fiscal en España y no la cambió a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente.
Es por ello por lo que Gestha solicita a la Dirección de la Agencia Tributaria que ordene iniciar una inspección, "antes de que prescriba el próximo 30 de junio, para poder investigar las garantías, condiciones y cláusulas de los préstamos que se dicen que se han reintegrado, y si en dicho año el rey emérito disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero y su valoración".