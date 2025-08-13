El sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I a raíz de las informaciones que señalan que ya "ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros".

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato precisa que cuando recibió esos préstamos el rey Emérito tenía su residencia fiscal en España y no la cambió a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente.

Es por ello por lo que Gestha solicita a la Dirección de la Agencia Tributaria que ordene iniciar una inspección, "antes de que prescriba el próximo 30 de junio, para poder investigar las garantías, condiciones y cláusulas de los préstamos que se dicen que se han reintegrado, y si en dicho año el rey emérito disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero y su valoración".