Los 6 vínculos que unen a Leire Díez con Cerdán: de Ferraz a Diego de León pasando por la relación con el abogado Teijelo

Leire Díez Castro, la denominada "fontanera" del PSOE, mantuvo una estrecha relación con Santos Cerdán que va mucho más allá de lo reconocido oficialmente por el partido.

Los vínculos documentados entre ambos revelan una colaboración sistemática que se prolongó durante meses y culminó con la implicación del exsecretario de Organización del PSOE en diversas operaciones de las 'cloacas' de la política, así como con la citación como investigada de Leire Díez.

Díez está llamada a declarar el próximo 11 de noviembre por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid como supuesta implicada en una red de influencias que buscaba frenar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre dirigentes del PSOE.

Por su parte, Santos Cerdán dimitió el 12 de junio de sus responsabilidades en el PSOE y también dejó su acta de diputado tras conocerse el informe de la UCO que le implica en una presunta trama de corrupción para adjudicar obras del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones. El exdirigente socialista está en prisión desde el pasado 30 de junio.

La fotografía

El primer vínculo se remonta a septiembre de 2024, cuando El Confidencial publicó unas fotografías que mostraban a Leire Díez entrando y saliendo de la sede del PSOE en Ferraz.

Confrontado con las evidencias fotográficas, Santos Cerdán admitió conocer a Díez "desde hace años" y reconoció que era militante del partido y que estaba "haciendo algún trabajo periodístico".

Sin embargo, en un intento de minimizar la relación, aseguró que "no sabía dónde trabajaba" en ese momento, una versión que los hechos posteriores desmentirían.

Los días de reflexión

Coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2024, Cerdán recibió de manos de Leire Díez y Javier Pérez Dolset grabaciones de Villarejo que incluían audios sobre las saunas del suegro del presidente.

El encuentro tuvo lugar en plena crisis provocada por la "carta a la ciudadanía" de Pedro Sánchez, en la que el presidente anunciaba un periodo de reflexión de cinco días tras la imputación de su mujer. Ahí se hizo entrega de audios del excomisario José Manuel Villarejo.

Por parte del PSOE, participaron el secretario de Organización, Santos Cerdán, el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y Juanfran Serrano, diputado por Jaén y mano derecha de Cerdán.

Por el otro lado, el empresario Javier Pérez Dolset, investigado por fraude en la Audiencia Nacional, y la periodista Patricia López.

Durante la reunión, según confirmó la propia López, se escucharon en "un altavoz" grabaciones de una conversación de agosto de 2014.

Reuniones en Diego de León

El tercer vínculo revela el control directo que Cerdán ejercía sobre las actividades de Díez. Según confirmaron tres fuentes a El Independiente, Santos Cerdán supervisó varias reuniones que Leire Díez mantuvo en un despacho del número 36 de la calle Diego de León en Madrid.

Esta oficina se convirtió en el centro de operaciones donde acudían "víctimas de las cloacas", personas que afirmaban haber sufrido persecución por distintos poderes durante el anterior Gobierno del PP.

Cerdán supervisó algunas de las reuniones de manera presencial, lo que contradice rotundamente sus negativas sobre dirigir las actividades de 'la fontanera'.

Teijelo como nexo de unión

El abogado Jacobo Teijelo, protagonista en las grabaciones de Leire Díez, posteriormente se incorporó como abogado defensor de Santos Cerdán.

Teijelo participó en las polémicas videoconferencias donde se buscaba información contra la UCO y apenas unas horas después del ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, se personó en la prisión de Soto del Real para reunirse con él.

Teijelo ha sido citado para declarar como testigo el próximo 11 de noviembre, la misma fecha en que Díez debe comparecer como investigada.

La despedida en Ferraz

El adiós de Leire Díez al PSOE se produjo el día 3 de junio, cuando se dio de baja del partido y fue recibida personalmente por Santos Cerdán a petición propia. Fue a él a quien comunicó su baja voluntaria del Partido Socialista y así lo tramitó el ex número tres del partido.

Díez hizo entrega a Cerdán de un pendrive con "años de trabajo periodístico" sobre "víctimas de malas praxis policiales". El PSOE entregó este USB a la Fiscalía General en un intento de desmarcarse del escándalo de 'la fontanera.

La promesa a Stampa

El sexto vínculo corresponde al revelado a través del fiscal Ignacio Stampa, quien aseguró que el pasado 7 de mayo se reunió en Madrid con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset en un encuentro al que la persona que le había citado le dijo que iba a acudir el entonces secretario de Organización del PSOE.

Una persona de identidad reservada informó al fiscal que el dirigente socialista Santos Cerdán quería hablar con él para "ofrecerme disculpas, en nombre del Gobierno, por lo mal que se me trató en mi salida de la Fiscalía Anticorrupción".

Al encuentro con Stampa no acudió Cerdán sino que aparecieron Leire Díez y el empresario Pérez Dolset. Ambos estaban interesados en el que fiscal les diera información interna de la Fiscalía Anticorrupción, tanto de determinadas investigaciones como de fiscales.