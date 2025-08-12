Elma Saiz pide que no se revele el destino de los menas de Canarias: "Hemos tenido que retirar una pancarta nazi"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios este martes. Jorge Peteiro Europa Press

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este martes la decisión de su departamento de no hacer pública la ubicación de los menores migrantes no acompañados trasladados desde Canarias a la península.

Saiz ha pedido "responsabilidad" y "respeto" al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al resto de dirigentes de comunidades autónomas para la operación de traslado de menores, que la ministra ha calificado de "profundo éxito".

"Los que tienen la información, la tienen. Las Comunidades Autónomas tienen toda la información y les pido responsabilidad", ha dicho Elma Saiz, que ha informado que desde el ministerio "hemos tenido que retirar una pancarta nazi que pedía la expulsión" de estos menores.

"Mi trabajo consiste en conseguir que esa persecución que sufren en sus países de origen no prosiga en España", ha defendido la ministra.

La titular de Migraciones ha defendido que estos menores "tienen todo el derecho a desarrollar su vida en nuestro país" y ha denunciado la existencia de actitudes hostiles hacia los jóvenes trasladados.

Elma Saiz ha calificado de "ejercicio de deslealtad" las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo en las que recriminó al Gobierno por "improvisar" la operación del traslado de menores a la península: "Haría bien el señor Clavijo en no faltar a la verdad y tener lealtad", ha advertido la ministra.

El Gobierno central comenzó este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo desde Canarias hacia distintos puntos de la Península.

Esta medida se pone en marcha tras el auto emitido en marzo por el Tribunal Supremo, a raíz de una reclamación del Ejecutivo canario, que determinó que la Administración central debía asumir la tutela de estos jóvenes.

"Tremendamente agradecidos a que el Supremo haya escuchado a Canarias y le haya tenido que decir al Estado que cumpla con su obligación porque esos menores son responsabilidad exclusiva del Estado", declaró el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una entrevista concedida a RNE.

Actualmente, son 1.050 los menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en el archipiélago, aunque este lunes sólo se trasladaron a la península a un primer grupo de diez.

"Si vamos a ir en torno a unos 30 semanalmente, que es lo que el Estado nos ha transmitido que, de momento, va a poder asumir, nos iríamos a más de 10 meses", advirtió Clavijo.

El "liderazgo" de España

La ministra Elma Saiz se ha pronunciado, además, sobre el papel de España en la aritmética internacional después de que once líderes hayan expulsado a Pedro Sánchez de las negociaciones sobre la paz en Ucrania.

Saiz ha destacado que España ha dado respuesta "al importante número de ciudadanos ucranianos que encontraron refugio en nuestro país" desde el inicio de la guerra, y situó esta actuación como ejemplo del "liderazgo" español en materia de acogida.

"El mensaje es claro de apoyo a Ucrania", ha dicho la ministra defendiendo la posición del Gobierno que sostiene que "la solución tiene que pasar por la participación de Ucrania y la UE".