García Albiol ve "disparatada" la petición de Vox de eliminar los ritos musulmanes en España: "Es brochazo gordo"

El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, se ha desmarcado este lunes de la propuesta de Vox de prohibir celebraciones musulmanas en espacios públicos.

Albiol ha calificado esta intención del partido de Santiago Abascal como "disparatada" y "brochazo gordo", el mismo día que el Gobierno ha impugnado el acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) que restringe el uso de instalaciones deportivas para "actos religiosos".

El regidor badalonés ha querido establecer una clara distinción entre la propuesta original de Vox y el acuerdo alcanzado en Jumilla: "Una cosa es la propuesta que quiere hacer Vox, que a mí me parece disparatada, y otra muy distinta el acuerdo que ha aprobado el PP, que es el que condiciona en relación a Jumilla".

En Jumilla, Vox presentó una moción de siete puntos contra la celebración de ritos islámicos que fue rechazada con los votos del PP. Los populares presentaron una enmienda, que se centraba en dedicar los espacios deportivos al deporte y no a celebraciones de otro tipo. Esa iniciativa es la que salió adelante.

En una entrevista en el programa Espejo Público, García Albiol ha defendido este lunes la moción aprobada en el ayuntamiento murciano: "No veo donde está el problema. Hay espacios alternativos. Me parece bien que los pabellones deportivos se dediquen para prácticas deportivas".

También ha defendido la libertad religiosa como un derecho fundamental recogido en la Constitución: "Somos un país que tiene libertad religiosa y por tanto que sabe respetar".

El dirigente del PP ha matizado que dentro de esa libertad "las prácticas religiosas tienen que ser compatibles con los valores que tenemos en España y en occidente".

En este sentido, ha establecido límites: "Mientras esos valores, vengan de la religión que venga, sean compatibles con los valores que tenemos en España y en Occidente, no hay ningún problema, ahora bien, aquellos que no sean compatibles con el tema de la mujer, u otro tipo de prácticas, eso sí que tenemos que luchar contra ellos", ha sostenido.

Crítica al Gobierno

García Albiol también ha abordado la cuestión migratoria, mostrándose crítico con la política del Gobierno: "España en estos momentos no está preparada más acoger a más personas que vienen de fuera en situación irregular".

El alcalde ha puesto el foco en los menores no acompañados, señalando las deficiencias del sistema porque, según ha declarado: "Estos menores cuando llegan aquí tienen un cierto tutelaje, pero cuando cumplen los dieciocho y van a la calle, la mayoría de ellos no tiene capacidad para trabajar bien porque les faltan papeles o por motivos de otro tipo y una parte de los mismos se dedica a crear problemas de delincuencia".

García Albiol ha respaldado la posición de otros alcaldes que se oponen a acoger más menores migrantes, argumentando que "para ser solidarios hay que tener capacidades" y que "España lo que tendría que hacer es garantizar que por sus fronteras no somos el coladero de Europa como ocurre actualmente".

