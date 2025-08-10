Abascal advierte a los obispos por callar ante las políticas de género y el "avance islamista": "Tendrán que dar cuentas"

Santiago Abascal, en una entrevista difundida este domingo en el videoblog 'El Bolso de Soraya'.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este domingo "perplejo y entristecido" por el silencio de "una parte de la jerarquía eclesiástica" ante las políticas del Gobierno que considera más lesivas para los españoles.

"No es solo su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza", señala Abascal, "sino su silencio ante muchas políticas de este Gobierno, las políticas de género, el derecho a la vida de los no nacidos y de los ancianos".

Preguntado sobre la posición de la Conferencia Episcopal respecto a estos asuntos, el líder de Vox lanza advierte que tendrá consecuencias: "Yo tengo una responsabilidad política, y la voy a ejercer. Soy católico, pero me dedico a la política", comenta, "si otros no ejercen su responsabilidad, tendrán que dar cuentas, ante otras personas o ante otras instancias".

Abascal critica a los obispos por callar ante el "avance islamista" y las políticas de género

Abascal ha hecho estas declaraciones en una entrevista a un youtuber, en el videoblog El bolso de Soraya, en las que también ha incluido una amenaza velada a ciertos medios de comunicación.

"He visto las risas odiosas en los medios de comunicación ante las propuestas de Vox, en TVE", señala el líder de Vox, "¿de quién se ríen, de los españoles que han perdido la tranquilidad en sus barrios, de los españoles que ven que no les llegan las ayudas a la vivienda, porque las reciben los inmigrantes, de las niñas violadas?"

Y añade: "Esa sonrisa se la vamos a borrar de la cara. Y vamos a hacer que los traidores paguen por su responsabilidad".

El presidente de Vox considera que "la responsabilidad de los medios de comunicación" en la situación actual de España es "total".

"No son otra cosa que una expresión del bipartidismo", dice al respecto, "medios que no tendrían ni lectores, y sobreviven únicamente de las subvenciones, es decir, de los impuestos de los españoles, utilizados para mantener esos medios traidores".