-
El PP rechazó en el Congreso una propuesta de Vox idéntica a la aprobada en Jumilla para limitar los ritos musulmanes
El pasado 18 de junio, el Congreso debatió una moción de Vox que instaba a prohibir el uso del velo islámico, el rezo público de la Fiesta del Cordero y la enseñanza de cultura marroquí en colegios españoles. El PP entonces votó en contra.
Los de Feijóo, a través de la diputada Sofía Acedo, argumentaron que se trataba de una "iniciativa rupturista" que arremetía contra las creencias religiosas y culturales de la comunidad musulmana, y que, por tanto, fomentaba la "división".
Sus "maximalismos" ideológicos, reprochó Acedo, sitúan al partido de Santiago Abascal "en el mismo lado del muro que a Sánchez". "Porque no, en los centros educativos de nuestro país no se imparten contenidos radicales pro marroquíes", afirmó.
Un mes después, sin embargo, los populares han dado luz verde en el municipio murciano de Jumilla a una enmienda que, en la práctica, impide la celebración pública de las principales festividades musulmanas.
O, al menos, en el lugar donde venían celebrándose hasta ahora, en una de las instalaciones deportivas municipales.
-
Vox, sobre el veto a los ritos musulmanes en Jumilla: "Cada espacio es para lo que es, y si quiero rezar voy a la iglesia"
El portavoz de Vox en Jumilla (Murcia), Juan Agustín Carrillo, ha defendido este jueves el uso exclusivo para el deporte de las instalaciones municipales polideportivas, como aprobó el pleno municipal el pasado 28 de julio.
"Cada espacio es para lo que es, e igual que si quiero rezar voy a la iglesia, si quiero jugar al tenis voy a las pistas o si quiero celebrar una reunión iré a la sala de concejales", subraya Carrillo.
En declaraciones a Efe, el portavoz de Vox ha opinado que lo ocurrido en Jumilla con la enmienda del PP a la moción de su grupo que pretendía prohibir las manifestaciones culturales y religiosas musulmanas "se ha magnificado", y lo ha atribuido a una maniobra de los partidos de izquierda, que son "irrelevantes" en la población "y solo les queda el derecho al pataleo".
Ha explicado que el texto aprobado pretende "una cosa muy sencilla y clara, extremadamente clara, como es defender las tradiciones y la cultura", por un lado, y "blindar las instalaciones deportivas", por otro, y "en ningún momento se va en contra de nadie, no se trata de prohibir a nadie, no somos nadie para coartar o privar la libertad de culto, pero sí para modificar el reglamento de uso de las instalaciones municipales", ha aclarado.
Política