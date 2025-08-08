El pasado 18 de junio, el Congreso debatió una moción de Vox que instaba a prohibir el uso del velo islámico, el rezo público de la Fiesta del Cordero y la enseñanza de cultura marroquí en colegios españoles. El PP entonces votó en contra.

Los de Feijóo, a través de la diputada Sofía Acedo, argumentaron que se trataba de una "iniciativa rupturista" que arremetía contra las creencias religiosas y culturales de la comunidad musulmana, y que, por tanto, fomentaba la "división".

Sus "maximalismos" ideológicos, reprochó Acedo, sitúan al partido de Santiago Abascal "en el mismo lado del muro que a Sánchez". "Porque no, en los centros educativos de nuestro país no se imparten contenidos radicales pro marroquíes", afirmó.

La moción de Vox, que se votó un día después, solo contó con el respaldo de sus 33 diputados. El resto de grupos con representación en la cámara, incluido el PP, la rechazaron.

Un mes después, sin embargo, los populares han dado luz verde en el municipio murciano de Jumilla a una enmienda que, en la práctica, impide la celebración pública de las principales festividades musulmanas.

O, al menos, en el lugar donde venían celebrándose hasta ahora, en una de las instalaciones deportivas municipales.