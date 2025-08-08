El PP rechazó en el Congreso una propuesta de Vox idéntica a la aprobada en Jumilla para limitar los ritos musulmanes

El pasado 18 de junio, el Congreso debatió una moción de Vox que instaba a prohibir el uso del velo islámico, el rezo público de la Fiesta del Cordero y la enseñanza de cultura marroquí en colegios españoles. El PP entonces votó en contra.

Los de Feijóo, a través de la diputada Sofía Acedo, argumentaron que se trataba de una "iniciativa rupturista" que arremetía contra las creencias religiosas y culturales de la comunidad musulmana, y que, por tanto, fomentaba la "división".

Sus "maximalismos" ideológicos, reprochó Acedo, sitúan al partido de Santiago Abascal "en el mismo lado del muro que a Sánchez". "Porque no, en los centros educativos de nuestro país no se imparten contenidos radicales pro marroquíes", afirmó.

La moción de Vox, que se votó un día después, solo contó con el respaldo de sus 33 diputados. El resto de grupos con representación en la cámara, incluido el PP, la rechazaron.

Un mes después, sin embargo, los populares han dado luz verde en el municipio murciano de Jumilla a una enmienda que, en la práctica, impide la celebración pública de las principales festividades musulmanas.

O, al menos, en el lugar donde venían celebrándose hasta ahora, en una de las instalaciones deportivas municipales.

Se trata del rezo colectivo del fin del Ramadán —el Aid el-Fitr— y del que se celebra dos meses después, en la Fiesta del Cordero, en la que es tradición encargar corderos en el matadero municipal para repartir entre familiares.

Ambas celebraciones religiosas se habían llevado a cabo, al menos durante los últimos cuatro años, en el pabellón polideportivo municipal de Jumilla, con la participación de alrededor de 1.500 personas.

La medida aprobada con el voto del PP y la abstención de Vox restringe el uso del polideportivo exclusivamente al "ámbito deportivo o a actos organizados por el Ayuntamiento", excluyendo de forma expresa "actividades culturales, sociales o religiosas ajenas" a la institución.

Vox se abstuvo al considerar que la versión final, planteada por el PP como alternativa, eliminó los seis puntos más duros de su moción original, que pedía vetar de forma expresa la Fiesta del Cordero, el velo islámico y la enseñanza cultural marroquí.

La versión enmendada suprimió esos apartados y mantuvo solo dos: uno genérico para promover "valores y manifestaciones religiosas tradicionales" y otro que limita el uso de las instalaciones deportivas municipales.

Aunque no menciona directamente la festividad musulmana, la consecuencia práctica del cambio es que su celebración queda en el aire.

"No hay vetos"

Desde el PP aseguran, sin embargo, que no existe "ningún veto", que la medida solo regula el uso deportivo de espacios públicos y que el partido "nunca va a señalar a nadie por lo que crea o rece". "Es falso que el PP haya aprobado un veto", afirmó este jueves el vicesecretario de Igualdad del partido, Jaime de los Santos.

Hasta la Conferencia Episcopal se ha sumado a las críticas, al considerar que la decisión en Jumilla atenta contra la libertad de culto y pone en riesgo los derechos de todos, no solo de los musulmanes.

"La limitación de estos derechos afecta a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes", advirtieron los obispos españoles en un comunicado.

Por su parte, en Vox celebran como una victoria lo ocurrido en Jumilla, pese a haberse abstenido. "Surgió a iniciativa nuestra y estamos orgullosos de que haya salido adelante”, afirman a este periódico fuentes del partido.

La moción original presentada por Vox en Jumilla pedía, entre otras cosas, prohibir la Fiesta del Cordero, el uso del velo, y eliminar el programa de cultura marroquí en colegios.

También reclamaba retirar fondos públicos a entidades islámicas y evitar la consolidación de "costumbres foráneas" en suelo español, por considerarlas incompatibles con la identidad nacional.

El Partido Popular gobierna en Jumilla gracias al apoyo del único concejal de Vox.