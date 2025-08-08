El PP catalán "comparte y respeta" la decisión de Jumilla de prohibir ritos musulmanes en espacios públicos

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, el pasado mes de julio en rueda de prensa. Europa Press

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha señalado este viernes que está a favor de la decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir actos de la comunidad musulmana en instalaciones deportivas municipales.

"Comparto y respeto esta decisión", ha dicho y se ha mostrado "a favor de un modelo integrador" que permita "controlar según qué celebraciones".

También ha mostrado su "respeto a la convivencia y a todas las religiones", con los "límites" que establece el ordenamiento constitucional, y ha indicado que "cada municipio tiene su peculiaridad".

A favor de prohibir el velo islámico

Además, en rueda de prensa, se ha mostrado favorable a que esta decisión se extienda a los municipios de Cataluña en función de los "condicionantes" de cada uno de ellos.

"En muchas ocasiones en Badalona nos hemos visto obligados a no permitir estas prácticas porque no había espacio", ha dicho Fernández, que fue concejal de esta ciudad desde 2007 hasta 2024.

El diputado del PP catalán también ha apoyado la propuesta del líder de Vox, Santiago Abascal, de prohibir el velo islámico en instalaciones públicas para "proteger" los espacios públicos de prácticas ajenas a la cultura y la forma de vida españolas.

"Prácticas como estas no nos parecen bien", ha dicho para defender la eliminación del burka o del niqab.

"Bochorno internacional"

Mientras, desde el Gobierno, insisten al PP en "dar un paso atrás y pedir perdón" tras la moción "xenófoba" de Jumilla, un "bochorno internacional" que propicia un "destierro masivo" al inocular miedo a la población migrante.

Así lo ha asegurado este viernes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha afirmado, en Antena 3, que esta decisión "xenófoba y racista" se aprueba "para sacar adelante unos presupuestos, por un dictado de Vox".

También ha advertido de que localidades como Jumilla, con un 20% de afiliados extranjeros en la Seguridad Social, "colapsarían" sin esta población migrante.

Saiz no ha dudado en denunciar el "silencio cómplice" del PP, al que considera capaz de pactar presupuestos aunque "pisotee los derechos de la ciudadanía" pues, ha recalcado, la Constitución ampara la libertad religiosa.