Cayetana acusa a Sánchez de "amparar" a Maduro, "criminal por el que EEUU ofrece el doble de la recompensa de Bin Laden"

El PP tiene clara cuál es su labor después de que la Administración Trump haya duplicado la retribución por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro de 25 a 50 millones de dólares: retratar a Pedro Sánchez por "amparar" a un "criminal con el doble de recompensa que Bin Laden".

En conversación con EL ESPAÑOL, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado al presidente del Gobierno y también al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su posición ante el Gobierno de Maduro.

"¿Piensan seguir amparando a un criminal con el doble de recompensa sobre su cabeza que Bin Laden?", se ha preguntado la parlamentaria popular.

Las declaraciones de Álvarez de Toledo se enmarcan tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles como organización terrorista global y a Nicolás Maduro como su líder natural.

Donald Trump ha ordenado al Pentágono que utilice las fuerzas armadas estadounidenses para hacer cumplir la ley a carteles extranjeros de narcotraficantes.

La instrucción del presidente de EEUU da vía libre para realizar operaciones militares directas en territorio extranjero y las aguas territoriales correspondientes contra grupos delictivos organizados.

Según ha adelantado The New York Times, Trump firmó en secreto esta directiva para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos carteles de la droga latinoamericanos. Entre ellos, el Cartel de los Soles de Venezuela.

Para la portavoz adjunta del PP en el Congreso, "Zapatero es el íntimo aliado y principal operador internacional de Maduro", y por ello ha pedido responsabilidades al PSOE por estos vínculos con el máximo dirigente venezolano, ahora señalado por EEUU.

Álvarez de Toledo ha criticado que el pasado del expresidente "le convierte en cómplice del Cartel de los Soles". Y ha avisado de posibles represalias internacionales que puedan venir de esta relación de Zapatero: "Cuidado no acabe también él sancionado o incluso con una recompensa por su captura", ha dicho a este periódico.

Vínculos con Maduro

El anuncio de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha elevado la recompensa por Maduro a niveles históricos, convirtiéndolo en "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".

Bondi calificó esta cifra como "histórica" y acusó al presidente venezolano de utilizar el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles "para introducir drogas letales y violencia" en territorio estadounidense.

Sólo tres semanas antes de este anuncio, el Gobierno de Nicolás Maduro agradeció las "valerosas gestiones" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló en el histórico intercambio de presos entre Venezuela y Estados Unidos.

Una operación en la que Maduro liberó a una decena de ciudadanos estadounidenses que mantenía detenidos en su país, a cambio de la entrega de 252 venezolanos, presuntamente vinculados a la organización terrorista del Tren de Aragua, que EEUU había trasladado a la macrocárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

En un comunicado difundido entonces, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, agradeció la labor de Zapatero "en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación" en su país.

El aviso de María Corina

También el entorno de María Corina Machado pide a Pedro Sánchez firmeza con Maduro.

Fuentes de la oposición democrática venezolana señalan a este periódico que "la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global y a Nicolás Maduro como su dirigente máximo interpela a los gobiernos del mundo"

"Sobre todo a los occidentales, y concretamente al español, que aún no han reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela", apunta un portavoz de Vente Venezuela, el partido de Machado.

Estas fuentes destacan que adoptar una postura neutral no es posible en esta situación, "en la que hay que elegir entre la libertad y la tiranía, entre la democracia y la opresión".

Porque, desde esa aparente neutralidad, se está más bien favoreciendo indirectamente a un "régimen autocrático y criminal" como el de Maduro.

El Congreso español ya aprobó una resolución a propuesta del PP en la que se instaba al Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente electo.

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido su posición de no reconocer específicamente ningún resultado electoral mientras no se publiquen las actas completas.

Con la nueva escalada de sanciones estadounidenses y la designación oficial de Maduro como líder de una organización terrorista, la presión sobre España para definir claramente su posición ante Venezuela se intensifica.