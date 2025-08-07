UPN cita en la 'comisión Koldo' del Senado a María Chivite y Uxue Barkos tras el veto del PSOE y sus socios en Navarra

Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha anunciado este jueves que citará a comparecer en el Senado a María Chivite, Uxue Barkos y la ministra Elma Saiz, entre otros altos cargos y trabajadores relacionados con la empresa Servinabar.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, considera "imprescindible" que estas personas den explicaciones sobre las adjudicaciones públicas investigadas en la trama que habría liderado Santos Cerdán.

También figuran en la lista el socialista Ramón Alzórriz, el exvicepresidente navarro Javier Remírez, el delegado del Gobierno José Luis Arasti, y la hermana de Cerdán, Belén Cerdán, empleada de Servinabar.

Ibarrola justifica este paso por el veto ejercido el martes en el Parlamento foral, donde los socialistas, Geroa Bai y EH Bildu bloquearon las comparecencias de Chivite, Barkos y otros implicados.

Según UPN, el blindaje pactado entre el Partido Socialista de Navarra y sus socios evidencia una "maniobra" para proteger al Gobierno foral y evitar que se conozca la verdad sobre los contratos públicos adjudicados en sus mandatos.

En esta ocasión, sin embargo, la situación cambia: el PP, con mayoría en el Senado, previsiblemente respaldará las peticiones de UPN. De hecho, el PP ya ha anunciado este mismo martes que "facilitará" que Chivite sea citada en el Senado.

Tanto UPN como PP lamentan que, mientras se investigan contratos adjudicados durante los gobiernos de Chivite y Barkos, las formaciones que los sostienen se dedican a bloquear las pesquisas.

Ibarrola acusa a EH Bildu y Geroa Bai de actuar por intereses partidistas. “Uno forma parte del Gobierno; el otro obtiene cesiones a cambio de su apoyo al PSOE", ha denunciado.

Por su parte, el diputado del PP Sergio Sayas considera que hay un "pacto" entre Bildu, Geroa Bai y PSN para "tapar la corrupción de Santos Cerdán" en Navarra.

No comparecen en Navarra

El martes, PSN y Geroa Bai, la marca navarra del PNV, se blindaron mutuamente con el apoyo de EH Bildu y Contigo-Zurekin. Ni la actual presidenta, la socialista María Chivite, ni su antecesora, la nacionalista Uxue Barkos, deberán declarar.

Tampoco comparecerán otros nombres como la ministra Elma Saiz, que fue consejera en el Gobierno foral, el exministro José Luis Ábalos o el ex número dos de Chivite, Ramón Alzórriz, cuya pareja trabajó para Servinabar 2000, SL.

Ibarrola cree que "el descaro" mostrado por los socios del Ejecutivo foral al bloquear la comisión del Parlamento “les delata" y que los ciudadanos "tomarán nota".