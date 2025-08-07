El PSOE ha recordado este miércoles al secretario general del PP, Miguel Tellado, que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han firmado acuerdos con la empresa tecnológica Huawei que cuestionan en Génova.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha querido salir al paso de las palabras de Tellado, que este miércoles ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "entregar la seguridad nacional" a Huawei, "una empresa considerada" como "una amenaza por los Estados Unidos y la Unión Europea", tras la adjudicación de un contrato de 12,3 millones de euros a Huawei para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas policiales ordenadas por jueces y fiscales.

La licitación ha generado polémica al entender el PP que pone en riesgo la seguridad nacional de España, argumentando que la información obtenida podría ser utilizada por el Gobierno chino en base a la Ley de Inteligencia Nacional del país asiático.

Por este motivo, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha reclamado las comparecencias de los ministros de Interior, Exteriores y Defensa, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente, para dar explicaciones sobre el tema.

Este miércoles, además, se ha sumado la del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, por los supuestos vínculos de la adjudicación a la consultora en la que éste último trabajaba, Acento, dirigida, a su vez, por el exdirigente socialista José Blanco.