El PP defiende que "es falso que se vaya a señalar a nadie por su credo" después de votar a favor del veto al Islam en Jumilla

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, realiza declaraciones a los medios este jueves. Efe

El PP se ha reivindicado este jueves como "el partido de la libertad" y "el partido constitucionalista" para tratar de desligar su decisión de prohibir los actos religiosos en los polideportivos municipales de Jumilla (Murcia) de los "líos" y las "grandes bravuconadas" de Vox respecto a los inmigrantes.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha asegurado este jueves que es "falso" que el PP "vaya a señalar a nadie por su credo" y ha tachado de "inaceptable" que "se pretenda hacer pasar" a su partido como "xenófobo" por la iniciativa del Ayuntamiento de Jumilla.

"Nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece y lo mismo que yo, como católico, pido respeto a mi fe, ¿cómo no voy a respetar cualquier otra fe?", ha argumentado De los Santos, que ha acusado a Vox y al PSOE de "pretender seguir polarizando" con esta cuestión.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, han asegurado que seguirán "muy de cerca" la "deriva extremista" y los "discursos de odio" que puedan derivarse a partir del acuerdo entre PP y Vox en la localidad murciana.

De los Santos ha pedido este jueves "responsabilidad al Gobierno" por lo que considera falsas acusaciones y ha recalcado que la proposición presentada en el ayuntamiento murciano "no ha contado con el voto afirmativo de Vox" y se ha remitido a que sean los de Santiago Abascal los que expliquen las "decisiones" que toman.

Refiriéndose a la ministra Elma Saiz, el vicesecretario popular ha achacado que "el problema con las personas migrantes no está en las personas migrantes, sino en quienes las gestionan", señalando al Gobierno como competente "en fronteras, en seguridad y en inmigración".

De los Santos ha pedido a Elma Saiz que, de la misma manera que va a estar "observante con lo que ocurra en Jumilla, también lo esté con "las declaraciones tan grandilocuentes como las del alcalde de Fuenlabrada", quien dijo que "la Comunidad de Madrid castigaba a su municipio mandándole menores no acompañados".

