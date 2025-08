El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, concede su primera entrevista a un medio de comunicación, La Vanguardia. Tras 35 días en prisión insiste en su inocencia. "No he hecho nada de lo que dice la UCO", apunta.

A través de un cuestionario enviado a sus abogados, Cerdán responde una a una a varias preguntas. En ellas defiende su inocencia, en que no se reconoce en ninguno de los audios con Koldo García y Ábalos y denuncia que "hay un objetivo mediático de verme dentro y con ello dañar al partido y al Gobierno".

También afirma que las conversaciones sobre el reparto de mordidas con Koldo "no han existido" nunca y que él "de ninguna manera" influyó en la concesión de obras públicas.

Destaca, además, que "la trama navarra es inexistente". "Las obras de las que se habla en la causa en Navarra son o de particulares o de un período en el que el PSN no tenía poder alguno", apunta.

Niega que el PSOE se haya financiado ilegalmente, dice conocer a Antxon Alonso "en 2004-2005 pero la relación se intensificó a partir de 2011-2012" y confirma que este le ayudó en las negociaciones con Bildu y PNV.

Sobre por qué firmó un acuerdo como socio de Antxon Alonso en Servinabar afirma: "Hay que remontarse al 2015, cuando el PSN tuvo los peores resultados de su historia. Tenía dudas sobre mi continuidad en la política y Antxon me propuso un proyecto pero renuncié al mismo al cabo de pocos días después de hablar con mi familia".

Preguntado si era conocedor de las reuniones de Leire Díez con Pérez Dolset, Cerdán admite que "vinieron a Ferraz a contarnos lo de Villarejo y del caso de los ERE y lo pusimos en manos de los abogados, de eso los conozco" .

Por último dice que "siento mucho el daño" que se le ha hecho al PSOE "pero más el que se me ha hecho y se me está haciendo a mí". "Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta", deja claro.

Tras insistir en su inocencia revela que no volverá "nunca más a la política". "Si todo se aclara yo quiero vivir tranquilamente con mi familia, pasar página", dice.