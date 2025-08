Las seis mentiras acreditadas y ocho dudas razonables sobre las confesiones de Santos Cerdán desde Soto del Real

Hace ya más de un mes que Santos Cerdán duerme en Soto del Real. Un tiempo en el que recurrió al Tribunal Constitucional para pedir su libertad y ha reiterado su "inocencia" a través de sus abogados, pero en el que no había hecho declaraciones públicas.

Este martes, La Vanguardia publica una entrevista realizada a través de cuestionario, también por medio de sus letrados. Defiende, una vez más, que él no se reconoce en esos audios, que su contenido no es cierto y que incluso las conversaciones que se escuchan "no han existido".

De sus declaraciones, se extraen al menos seis falsedades y ocho afirmaciones que quedan bajo el terreno de la duda.

Mentira 1

Le preguntan a Santos Cerdán si se reconoce en los audios, a lo que responde: "No reconozco ni las conversaciones ni ha existido nunca este contexto con Koldo ni con Ábalos".

Si bien, más adelante explica que le "llegó" que Koldo García "había comprado un terreno", le preguntó para conocer de dónde había sacado el dinero y éste le respondió que "había sido gracias a la herencia de su suegro".

Efectivamente, Cerdán le preguntó al exasesor de José Luis Ábalos y éste se justificó con el argumento de la herencia.

Sin embargo, ese diálogo viene recogido en las grabaciones que tiene en su poder la UCO, por lo que no es cierto que esas conversaciones nunca existieran o que Cerdán no se reconozca en ellas. Él mismo lo admite.

Mentira 2

El ex secretario de Organización del PSOE defiende que él no influyó en la concesión de obras públicas porque no tenía "acceso ni poder para hacerlo".

Según el informe de la Guardia Civil, Cerdán actuó como mediador entre la constructora Acciona y altos cargos del Ministerio de Transportes en la etapa en que José Luis Ábalos era ministro.

La UCO concluye que Cerdán tenía una "relación vertical" con las otras figuras implicadas en la trama, le otorga un papel "preeminente" en esta estructura jerárquica y le atribuye la gestión de al menos 620.000 euros en mordidas.

Mentira 3

¿Conocía que Koldo García y Ábalos pedían dinero a cambio de adjudicaciones? La respuesta escueta es "no".

En las conversaciones en poder de la UCO, Koldo García le pedía dinero que se le adeudaba e incluso Santos Cerdán le recriminaba por hablar de esas cosas por teléfono. Así, tampoco resulta verosímil que no tuviera conocimiento de ello.

Mentira 4

Santos Cerdán sostiene que "la trama navarra es inexistente" y que las obras sospechosas son "o de particulares o de un período en el que el PSN no tenía poder alguno".

La concesión de obras a Servinabar comienzan con el Gobierno de Uxue Barkos, de Geroa Bai, pero se extienden al periodo de la socialista de María Chivite, que es presidenta de Navarra desde 2019.

Hay al menos tres adjudicaciones importantes, incluida la duplicación de los túneles de Belate por 76 millones de euros -la más costosa-, en las que participó Servinabar. Por tanto, no se entiende que el PSN no tuviera poder alguno, como mantiene Cerdán.

Mentira 5

El ex número tres socialista argumenta que en 2015 firmó un acuerdo con el constructor Antxon Alonso para controlar el 45% de Servinabar porque en aquel momento temía por su continuidad en la política. Se trataría, por tanto, de una posible salida laboral.

Sin embargo, la carrera política de Cerdán estaba en pleno ascenso. En 2014 dejó de ser concejal de Milagro, su pequeño pueblo natal, para convertirse en diputado del Parlamento de Navarra. Un cargo en el que repetiría en las elecciones de 2015 y que ya ostentaba cuando firmó el pacto con Antxon Alonso.

Después, daría el salto a Madrid, donde llegó a ser secretario de Organización del PSOE, por lo que no parece que su carrera atravesara su peor momento.

Mentira 6

Santos Cerdán dice que conoció a Koldo García entre 2014 y 2015, cuando se presentó al PSN para afiliarse. "Era un ex escolta jubilado, militante de la UGT que quería colaborar con el partido. Colaboraba en el equipo de seguridad, nunca trabajó para el PSN".

Koldo García ya había sido concejal del municipio navarro de Huarte entre 2011 y 2015, por lo que no es cierto que fuera nuevo en el partido.

Duda 1

Asegura Santos Cerdán que sabía que Koldo García tenía "buena relación con los grupos antiterroristas de la Guardia Civil de Navarra por haber sido escolta y de allí una buena relación con Rubén Villalba, alto mando de la Guardia Civil". Y sostiene que esto lo conoce porque lo ha "escuchado en medios".

Sin embargo, la defensa de Cerdán ha planteado la hipótesis al Tribunal Supremo de que el exasesor de Ábalos podía haber sido un "topo" de la Guardia Civil o un colaborador del cuerpo en el partido.

Entonces, ¿Cerdán sabía o sólo había "escuchado en medios" algo de esta supuesta vinculación?

Duda 2

Cerdán insiste en que él presentó a Koldo en Madrid como conductor en el Ministerio de Transportes y que los nombramientos posteriores, como el de consejero en Renfe, fueron "decisión de Ábalos".

Es cierto que Ábalos fue quien lo nombró, pero la relación que Santos Cerdán y Koldo García mantenían en Navarra se mantuvo en la capital. Queda así la duda de saber si el ex secretario de Organización del PSOE no tuvo más influencia en el devenir de su antiguo socio.

Dudas 3 y 4

Cuando le preguntan sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE y si hay pagos que el partido no haya justificado ante el Tribunal de Cuentas, la respuesta es idéntica: "No, que yo sepa no".

Para el PP esto es suficientemente revelador, porque alguien con la importancia de Santos Cerdán en el PSOE debería tener una opinión más tajante, a juzgar por los populares. "No dice que no; lo deja entrever", desliza su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo.

Duda 5

Según Santos Cerdán, el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, jugó un papel clave para buscar el apoyo de Bildu y del PNV en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018. "Sí, en los dos partidos. Así lo confirmó el propio Arnaldo Otegi", responde Cerdán.

Aunque desde el PNV siempre han negado esta implicación. Por tanto, o faltan a la verdad Cerdán y Otegi o lo hacen los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco.

Duda 6

El ex número tres del PSOE reconoce que la informante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset habían estado en Ferraz para traer escuchas de Villarejo y el caso de los ERE en Andalucía. "De eso los conozco", afirma.

Sin embargo, hay indicios de que esas reuniones no fueron algo puntual, como se desprende de las palabras de Cerdán, y que hubo más citas.

Duda 7

Le preguntan a continuación si no es "casualidad" que le defienda el mismo abogado que a Dolset, el letrado Benet Salellas. "Ha habido muchas presiones para que cambiara mi línea de defensa. Y yo solo puedo decir que estoy satisfecho y agradecido del trabajo hecho".

Sin embargo, no aclarara la duda entre la posible vinculación con Dolset, acusado de fraude, o de si considera a éste otra víctima de las cloacas del Estado.

Duda 8

El ex número tres socialista se presenta de nuevo como "inocente" y niega "lo que dice la UCO". "Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad".

Es quizás la duda más interpretativa. ¿Son ciertos todos los indicios presentados por la UCO o Cerdán es víctima de una persecución, como ya ha dicho otras veces? La Guardia Civil tiene miles de folios con pruebas en su mano y el Supremo ha dado total verosimilitud a estos papeles.