Cerdán dice que "la trama navarra es inexistente" y no se reconoce en los audios con Koldo y Ábalos: "Soy inocente"

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, defiende su inocencia desde la prisión de Soto del Real, donde ingresó hace ya 35 días, al asegurar que "no he hecho nada de lo que dice la UCO" y niega la existencia de una "trama navarra" con la concesión de obras públicas del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas.

En su primera entrevista desde la cárcel y a través de un cuestionario enviado a sus abogados, Cerdán responde una a una a varias preguntas de La Vanguardia en las que muestra su decepción con Pedro Sánchez.

En ellas defiende su inocencia, en que no se reconoce en ninguno de los audios con Koldo García y José Luis Ábalos y denuncia que "hay un objetivo mediático" de verle en prisión "y con ello dañar al partido y al Gobierno".

También afirma que las conversaciones sobre el reparto de mordidas con Koldo "no han existido" nunca y que él "de ninguna manera" influyó en la concesión de obras públicas porque "las hacen los funcionarios". "Yo no podría ni aunque hubiera querido porque no tenía acceso ni poder para hacerlo", añade.

Y envía un mensaje al presidente del Gobierno, que fue muy contindente contra él cuando se conoció su imputación. "Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro", afirma.

Antxon Alonso

"Sorprendido" por todo lo que "va saliendo" en medios y con "sentimiento de indefensión", Santos Cerdán asegura que "la trama navarra es inexistente". "Las obras de las que se habla en la causa en Navarra son o de particulares o de un período en el que el PSN no tenía poder alguno", apunta.

Sobre Antxon Alonso, dice conocerlo "en 2004-2005 pero la relación se intensificó a partir de 2011-2012" y confirma que este le ayudó en las negociaciones con Bildu y PNV para la investidura de Pedro Sánchez.

De hecho, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ya lo confirmó el pasado mes de julio y Cerdán lo verifica. "Sí, Antxon Alonso me ayudó en los dos partidos. Y así lo confirmó el propio Otegi", asegura.

Sobre por qué firmó un acuerdo como socio de Antxon Alonso en Servinabar afirma: "Hay que remontarse al 2015, cuando el PSN tuvo los peores resultados de su historia. Tenía dudas sobre mi continuidad en la política y Antxon me propuso un proyecto pero renuncié al mismo al cabo de pocos días después de hablar con mi familia".

Koldo García y Ábalos

Preguntado sobre su relación con Koldo García y cómo llegó este a trabajar como chófer de Ábalos, Cerdán explica que Koldo ya "había colaborado con las primarias" del PSN y "él me dijo que quería venir a Madrid a trabajar para el partido".

En un momento dado se necesitaba un conductor para el por aquel entonces secretario de Organización del PSOE y se pensó en él porque ofrecía "un plus en el ámbito de seguridad. En este punto niega la acusación que Ábalos hizo sobre él tras afirmar en sede judicial que Cerdán usó a Koldo como infiltrado en Transportes.

Dice, además, que la decisión de que Koldo García fuera asesor y consejero de Renfe fue "de Ábalos" y que él sólo le propuso como conductor. "A partir de ahí hubo una relación entre ellos. No sé más", prosigue, para dejar claro que desconocía que, presuntamente, Koldo y Ábalos pedían dinero a cambio de adjudicaciones.

José Blanco y Leire Díez

En la lista de preguntas de La Vanguardia hay una que menciona al exministro José Blanco y la relación que mantenía con Ábalos. "Él había sido ministro de Fomento y tenía experiencia", afirma, para confirmar que Ábalos pedía "consejo" a Blanco, aunque no explica de qué tipo y por qué.

Sobre si era conocedor de las reuniones de Leire Díez con Pérez Dolset, Cerdán admite que "vinieron a Ferraz a contarnos lo de Villarejo y del caso de los ERE y lo pusimos en manos de los abogados, de eso los conozco" .

Por último dice que "siento mucho el daño" que se le ha hecho al PSOE "pero más el que se me ha hecho y se me está haciendo a mí". "Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta", deja claro.

Tras insistir en su inocencia y acusar a la UCO de hacer "un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", revela que no volverá "nunca más a la política".

"Si todo se aclara yo quiero vivir tranquilamente con mi familia, pasar página", dice.