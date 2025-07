Feijóo "derogará o sustituirá" todas las leyes ideológicas de Sánchez pero dejará "como está" la regulación de la eutanasia

Alberto Núñez Feijóo cerraba este lunes el curso político reuniendo a su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la sede central del Partido Popular.

Antes de la rueda de prensa que ofrecerá, previsiblemente este jueves, para apuntalar la "electoralización" del PP, y dar respuestas a la pequeña marejada del currículum de Noelia Núñez o a la tormenta del caso Montoro, anunció para septiembre un listado de leyes sanchistas "para derogar y otro para sustituir".

Al líder del PP no se le baja del discurso que su labor "al frente del primer partido de España" es representar "la esperanza de este país" y asumir la "responsabilidad histórica" que significa "sacar a Sánchez de la Moncloa". Tanto, que el discurso ante los suyos de este lunes, les sonó a varios fieles "algo repetitivo".

Sólo salieron dos titulares. Que mientras lo consiga, elecciones mediante, "no vamos a callar ante sus atropellos y no vamos a picar sus anzuelos", y el ya mencionado "listado de leyes" para borrar el legado del actual presidente del Gobierno.

Sobre lo primero, insistió en que "lo que vamos a hacer es limitar el daño que [Sánchez] pueda hacer a la democracia". Es decir, dando a entender que el PP no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno y votará en contra de todo lo que lleve el Consejo de Ministros al Congreso, como ya hizo con el decreto antiapagones.

Y sobre las leyes que "derogará o sustituirá", fuentes de su entorno confirman la información que ya dio este periódico hace dos semanas: que la primera será la Ley de Amnistía. Pero que también pasarán el cepillo a la del sólo sí es sí —es decir, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual—, y la Ley de Memoria Democrática.

Sobre la Ley Trans, los populares ya anticiparon sus intenciones de "revisarla" cuando el pasado enero llevaron una proposición al Congreso para que sólo el sexo biológico determine qué deportistas participan en competiciones femeninas.

Sin embargo, otra norma que fue calificada de "ideológica" en su momento por el PP de Pablo Casado, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, se quedará "como está".

Así lo confirman fuentes oficiales del PP a este diario. Y no es tanto un revisionismo sobre las posiciones que defendía el partido hace cinco años, cuando la norma comenzó su periplo en las Cortes, como una conclusión "lógica".

Según estas fuentes, la norma ya fue refrendada por el Tribunal Constitucional —incluso, con dos votos de magistrados conservadores a favor— y ni se nombró en la reciente ponencia política del 21 congreso nacional del PP ni una sola enmienda la llevó a debate, es que "no hay discusión" en el partido sobre el asunto.

"Preparados"

Respecto al otro mensaje, el que sugería un PP subido al "no a todo" contra el Gobierno, la cosa no será para tanto. "La semana pasada, votamos en contra del decreto antiapagones, porque lo llevó una vicepresidenta que aún no ha explicado qué pasó hace tres meses, el día del apagón... ni ella ni la presidenta de Red Eléctrica deberían seguir en su puesto".

Sin embargo, los Feijóo apoyaron otro decreto, el de las entregas a cuentas para las Comunidades Autónomas. "Votaremos en conciencia, y eso quiere decir apoyar lo que veamos adecuado y rechazar sin complejos lo que está mal".

Es decir, aplicar el consejo y el vaticinio que le susurró Feijóo a Sánchez al oído el día de su investidura: "Cuando le fallen sus socios, que lo harán, y hasta a usted se le haga muy larga la legislatura, no venga usted a buscarme".

Según el entorno del político gallego, ya hemos llegado ahí. Y aquel augurio de Feijóo coincide, a medio mandato de Sánchez, con "encuestas como la de EL ESPAÑOL, que le dan al PP tantos escaños como al PSOE y a Vox juntos, o más que los que reúnen hoy el PSOE y Sumar".

En la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, el líder de la oposición hizo un llamamiento a un otoño en el que habrá que estar listos para unas posibles elecciones: "Llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea", ha asegurado.

El presidente del PP afronta la pausa estival del calendario político cerrando filas en torno a su nueva dirección de partido y adoptando una oposición todavía más frontal al Gobierno. En palabras de Feijóo: "No somos el extremo contrario de este Gobierno, somos lo opuesto a lo que hace y representa este Gobierno"

El presidente del PP quiere aprovechar la pausa veraniega en el calendario político para cerrar filas en torno a su nueva dirección y endurecer aún más su oposición al Gobierno.

Feijóo está decidido a que, si llega al Gobierno, el PP aproveche el tiempo desde el primer día. Porque según ha asegurado: "Además de reformar, tendremos que sanar la democracia española".

Para que "el primer día del nuevo Gobierno sea también el último día de la etapa negra del sanchismo". Y es que, según defendió, "toca hacer limpieza total".