Sánchez presume de economía y presentará Presupuestos para 2026 aunque no se aprueben: "La legislatura dura 4 años"

El balance de curso no ha sido todo lo triunfalista a lo que acostumbra el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha presumido de buenos datos económicos y de un país que "avanza" ante la ausencia de una mayoría alternativa.

En ese contexto, Sánchez se ha comprometido -este año sí- a presentar Presupuestos para 2026. Algo que no ha hecho siquiera este año. El presidente afirma que no se plantea otra opción que "intentarlo" y no dibuja escenarios futuros ante hipotéticos fracasos.

Para ello, desliza la posibilidad de reunirse con Carles Puigdemont, una reunión de la que se lleva hablando desde hace meses, pero que nunca termina de concretarse.

"Me voy a reunir con todos los interlocutores políticos", ha respondido a la cuestión, cuando le han preguntado directamente por Puigdemont. Y ha aclarado que la ley de amnistía tiene la vocación de mirar "políticamente hacia delante"

