La popularidad de Sánchez se hunde: ya sólo le apoya un 23% y sólo el 59% de los antiguos votantes del PSOE repetirá

La popularidad del presidente Pedro Sánchez se ha desplomado 7 puntos en tan sólo dos meses, desde mayo, hasta situarse en el 23,3%. Su peor marca de toda la serie histórica de sondeos de SocioMétrica desde enero de 2020.

Este hundimiento de la popularidad de Sánchez coincide con la sucesión de escándalos registrados en los dos últimos meses.

Como los protagonizados por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (hoy en prisión), la fontanera de Ferraz Leire Díez (que recababa información para desacreditar a jueces, fiscales y mandos de la UCO) o el asesor de Moncloa Paco Salazar (señalado por acosar presuntamente a mujeres en Ferraz y en el gabinete de Presidencia del Gobierno).

Según la nueva encuesta de SocioMétrica, superan a Pedro Sánchez (23,3%) en popularidad Yolanda Díaz (27,4%), Alberto Núñez Feijóo (25,9%) y Santiago Abascal (24%)

Como reflejo de este vuelco, hoy más del 40% de los españoles apuesta por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el próximo presidente del Gobierno.

La matriz de transferencia de voto indica que el PSOE hoy sólo logra retener al 59% de quienes votaron a Sánchez en las elecciones generales del 23-J.

En cambio, el PP de Feijóo es el partido que mejor fideliza a su electorado: el 83% de quienes le votaron el 23-J hoy volverían a hacerlo. Y además logra atraer al 7,5% de los antiguos votantes del PSOE.

El PP también recibe al 10,8% de quienes no votaron en las anteriores elecciones (bien porque decidieron abstenerse, o porque han cumplido ahora los 18 años y podrán hacerlo por primera vez).

También Vox recibe una importante inyección del 9,6% de los nuevos votantes y de antiguos abstencionistas.

El PSOE no sólo pierde votos a favor del PP, sino también (el 7%) a favor de Sumar. Pero esto no resuelve la trágica situación del partido de Yolanda Díaz, que se desangra: caería desde sus 31 escaños actuales a sólo ocho.

De los seis principales partidos, Sánchez es hoy el líder peor valorado por sus propios votantes, según el sondeo de SocioMétrica.

Los votantes del PSOE otorgan a Sánchez un aprobado raspado (5,7 en una escala del cero al 10).

En este apartado, los votantes de Vox son los más incondicionales: dan un 9,2 a Abascal. Los de Sumar colocan a Yolanda Díaz un notable alto (7,8). Ligeramente por encima de Feijóo, que recibe un 7,5 de sus propios votantes.

En cuanto a la valoración otorgada por el conjunto de los españoles, Sánchez suspende con un 2,5.

Se sitúa de nuevo por debajo de Yolanda Díaz (3,1), Alberto Núñez Feijóo (2,9) y Santiago Abascal (2,7).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya es el favorito entre el conjunto de los españoles para convertirse en el próximo presidente del Gobierno.

Le apoya el 22,1%, a larga distancia de Pedro Sánchez (15,4%), Santiago Abascal (11,5%) y Yolanda Díaz (10,5%), por este orden.

Las opciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se reducen al 3,7%.

La ventaja de Feijóo crece, cuando la elección se reduce a los dos grandes partidos: el 42,7% de los encuestados apuesta por el líder del PP como futuro presidente del Gobierno, frente al 31,8%, que opta por Pedro Sánchez.

Por último, ya se ha instalado en la opinión pública la convicción de que Feijóo será el próximo presidente, cuando se produzca la cita en las urnas, que Pedro Sánchez quiere demorar hasta 2027.

El 41,5% de los encuestados cree que Feijóo llegará entonces a la Moncloa, frente a un 28,1% que augura que Sánchez logrará revalidar el cargo, desafiando de nuevo todos los pronósticos.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.