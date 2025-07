Feijóo: "No es una crítica, es una crónica. Al menos que Sánchez admita que esa prostitución le vino bien en lo patrimonial"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha encendido la polémica política al pronunciar unas duras declaraciones sobre el presidente Sánchez en las que cuestiona su legitimidad moral para abordar temas sensibles como la prostitución y la ética pública.

"No es una crítica, es una crónica", ha afirmado Feijóo con contundencia, en referencia a los supuestos locales de encuentros sexuales de la familia política de Sánchez de los que se habría beneficiado económicamente.

El líder de la oposición ha insistido en que sus afirmaciones no constituyen un ataque personal, sino una descripción de hechos conocidos públicamente y publicados por los medios de comunicación desde hace más de una década.

"Yo no he hecho ninguna crítica sobre los negocios de la familia del presidente del Gobierno. He hecho una crónica sobre esos negocios que ustedes (los periodistas) han publicado desde hace más de diez años", ha señalado.

Feijóo ha subrayado que no está dispuesto a aceptar "lecciones de moralidad desde la inmoralidad". Y ha criticado que Sánchez "no puede ser un adalid y decir que va a abolir la prostitución, cuando participó en el abominable negocio de la prostitución".

Con unas declaraciones aún más incisivas que las pronunciadas en el último Pleno del Congreso, El presidente del PP ha defendido que Sánchez, "lo mínimo que tiene que hacer es tener la humildad de reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial".

Postura desde la que encuentra una incongruencia grave entre el discurso público del presidente del Gobierno y su pasado.

